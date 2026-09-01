Η απάντηση της ΕΛ.Α.Σ. στα στοιχεία Σκέρτσου: «Οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται ρευστότητα και προστασία από τα ολιγοπώλια»

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Ο Τομέας Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της ΕΛ.Α.Σ. ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στις μικρές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων και της απασχόλησης δεν αποτυπώνει το σύνολο της πραγματικότητας.

Στην ανακοίνωσή του επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα υψηλά χρέη προς τράπεζες και servicers, τον περιορισμένο τραπεζικό δανεισμό, αλλά και την ανεπαρκή αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων για την ενίσχυση της μικρής επιχειρηματικότητας.

Η απάντηση στα στοιχεία που επικαλέστηκε ο Άκης Σκέρτσος

Αφορμή για την ανακοίνωση αποτέλεσε ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Ο υπουργός επικαλέστηκε στοιχεία από τη βάση δεδομένων «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου να υποστηρίξει ότι αδίκως κατηγορείται η κυβέρνηση της ΝΔ πως μεροληπτεί εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, από το 2019 έως σήμερα ο αριθμός των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί κατά 49.289, ποσοστό 16,9%, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων έχει ενισχυθεί κατά 577.742 άτομα, ή 24,6%.

Η ΕΛ.Α.Σ. σημειώνει ότι, ακόμη και αν τα στοιχεία γίνουν δεκτά ως έχουν, αποτυπώνουν μόνο μία πλευρά της πραγματικότητας.

Όπως αναφέρει, θα αποτελούσε «παγκόσμιο παράδοξο» εάν κατά την περίοδο 2019-2025, με τόσο μεγάλους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίοι συνδυαστικά προσέγγισαν το πρωτοφανές ποσό των 80 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, δεν καταγραφόταν έστω κάποια επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα.

Η σύγκριση με την περίοδο 2015-2018

Η ανακοίνωση εστιάζει ειδικότερα στη μεταβολή του αριθμού των επιχειρήσεων και της απασχόλησης, παραθέτοντας συγκριτικά στοιχεία από τη Eurostat και ειδικότερα από τη βάση Structural Business Statistics (SBS), NACE Rev. 2.

Σύμφωνα με αυτά, κατά την περίοδο 2015-2018 ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 116.804, ή 16,6%, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 323.667, ποσοστό 15,1%.

Με βάση τη συγκεκριμένη σύγκριση, η ΕΛ.Α.Σ. θέτει το ερώτημα πώς είναι δυνατόν οι επιδόσεις της οικονομίας να εμφανίζονται συγκρίσιμες μεταξύ των τεσσάρων ετών σκληρών δημοσιονομικών περιορισμών και εξωτερικής εποπτείας, την περίοδο 2015-2018, και των έξι ετών κατά τα οποία υπήρξε, όπως σημειώνει, αφθονία πόρων και πιο χαλαρό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Χρέη 27 δισ. στις τράπεζες και 10 δισ. στους servicers

Κατά την ανακοίνωση, το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρές επιχειρήσεις δεν εντοπίζεται τόσο στους δημογραφικούς δείκτες της επιχειρηματικότητας.

Αντίθετα, εκείνο που καθιστά, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., ζοφερή την πραγματικότητα για τις μικρές επιχειρήσεις είναι η δυσκολία αποπληρωμής χρέους ύψους 27 δισ. ευρώ προς τις τράπεζες, από το οποίο 1,3 δισ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμο, καθώς και ληξιπρόθεσμου χρέους 10 δισ. ευρώ προς τους servicers.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων παραμένει αποκλεισμένο από τον τραπεζικό δανεισμό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το 2025, το 83,2% των επενδύσεων των μικρών επιχειρήσεων χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια, ενώ το 26,8% των επιχειρήσεων δεν διαθέτει καθόλου ρευστά διαθέσιμα.

Η κριτική για το Ταμείο Ανάκαμψης

Η ΕΛ.Α.Σ. χαρακτηρίζει βάσιμη την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση και επικεντρώνεται σε δύο βασικούς λόγους.

Πρώτον, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τους μοναδικούς σε ύψος κοινοτικούς πόρους που είχε στη διάθεσή της μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της μικρής επιχειρηματικότητας.

Όπως επισημαίνει, οι μικρές επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις μεγάλες, είχαν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε δανεισμό με προνομιακό επιτόκιο.

Δεύτερον, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση δεν δημιούργησε επαρκείς εποπτικούς μηχανισμούς για την προστασία των μικρών επιχειρήσεων από τις ολιγοπωλιακές δομές που έχουν αναπτυχθεί σε βασικές αγορές της οικονομίας.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται η ενέργεια, οι τράπεζες και τα μάρκετ, αγορές στις οποίες, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., οι υφιστάμενες δομές επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος των μικρών επιχειρήσεων.

«Χρειάζεται ένα διαφορετικό πλαίσιο πολιτικής»

Καταλήγοντας, ο Τομέας Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται σήμερα ένα διαφορετικό πλαίσιο πολιτικής.

Όπως τονίζει, αποτελούν σημαντικό και αναξιοποίητο κεφάλαιο της ελληνικής οικονομίας και μπορούν να συμβάλουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη της χώρας.

Για να συμβεί αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, απαιτούνται ενεργητικές πολιτικές στήριξης, πρόσβαση σε ρευστότητα, δίκαιοι όροι ανταγωνισμού και προστασία από τα ολιγοπώλια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ

«Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ο Υπουργός Επικρατείας κ. Σκέρτσος επικαλέστηκε στοιχεία από την βάση δεδομένων ΕΡΓΑΝΗ για να ισχυριστεί πως αδίκως κατηγορείται η κυβέρνησή της ΝΔ ότι μεροληπτεί κατά των μικρών επιχειρήσεων. Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο αριθμός των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί από το 2019 έως σήμερα κατά 49.289 (+16,9%) και ο αριθμός των εργαζομένων κατά 577.742 (+24,6%) άτομα.

Ακόμη κι αν δεχθούμε τα στοιχεία ως έχουν, δείχνουν μόνο μια πλευρά της πραγματικότητας. Καταρχήν, θα ήταν ένα παγκόσμιο παράδοξο αν στην περίοδο 2019-25 με τόσους διαθέσιμους Ευρωπαϊκούς πόρους που συνδυαστικά πλησίασαν το πρωτοφανές ποσό των 80 δις ευρώ (Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και Κοινή Αγροτική Πολιτική), δεν υπήρχε κάποια έστω μικρή επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα. Ας ξεχάσουμε για λίγο τις άλλες πτυχές της επιχειρηματικότητας και ας μείνουμε μόνο στην μεταβολή του αριθμού των επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, Structural Business Statistics (SBS) NACE Rev. 2, στην περίοδο 2015-18 ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 116.804 (16,6%), ενώ ο αριθμός των εργαζομένων κατά 323.667 (15,1%). Διερωτάται, λοιπόν, κάθε καλόπιστος πολίτης, πως είναι δυνατόν οι επιδόσεις της οικονομίας να είναι συγκρίσιμες τα 4 χρόνια σκληρών δημοσιονομικών περιορισμών και εξωτερικής εποπτείας (2015-18) με τα 6 χρόνια στα οποία υπήρξε αφθονία πόρων και ένα πιο χαλαρό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Για να μιλήσουμε πάλι με αριθμούς, το πρόβλημα σήμερα δεν είναι τόσο οι δημογραφικοί δείκτες της επιχειρηματικότητας. Αυτό που κάνει την πραγματικότητα των μικρών επιχειρήσεων ζοφερή είναι η δυσκολία αποπληρωμής του χρέους των 27 δις ευρώ στις τράπεζες (εκ του οποίου 1,3 δις είναι ληξιπρόθεσμο) και των 10 δις ευρώ ληξιπρόθεσμου χρέους στους servicers , καθώς και το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων αποκλείονται από τον τραπεζικό δανεισμό. Με βάση τα τελευταία στοιχεία για το 2025 , το 83,2% των επενδύσεων των μικρών επιχειρήσεων χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια, ενώ το 26,8% δεν διαθέτει καθόλου ρευστά διαθέσιμα.

Η κριτική η οποία ασκείται στην κυβέρνηση είναι βάσιμη για πολλούς λόγους, αλλά αρκεί να αναφέρουμε μόνο δύο: Δεν αξιοποίησε τους μοναδικούς σε ύψος Κοινοτικούς πόρους που είχε στη διάθεσή της στο Ταμείο Ανάκαμψης για να ενισχύσει την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της μικρής επιχειρηματικότητας, η οποία – σε αντίθεση με τις μεγάλες – είχε πολύ μικρή πρόσβαση σε δανεισμό με προνομιακό επιτόκιο. Δεύτερον, δεν δημιούργησε εποπτικούς μηχανισμούς προστασίας των μικρών επιχειρήσεων από τις ολιγοπωλιακές δομές που έχουν αναπτυχθεί σε βασικές αγορές της οικονομίας (ενέργεια, τράπεζες, μάρκετ) και οι οποίες επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας τους.

Οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται σήμερα ένα άλλο πλαίσιο πολιτικής. Αποτελούν ένα σημαντικό και αναξιοποίητο κεφάλαιο της οικονομίας και μπορούν να συμβάλλουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της χώρας. Χρειάζονται, όμως, ενεργητικές πολιτικές στήριξης, πρόσβαση σε ρευστότητα, δίκαιους όρους ανταγωνισμού και προστασία από τα ολιγοπώλια.»

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