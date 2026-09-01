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01.09.2026 23:30

Ολυμπιακός: Η Ρασίνγκ ανακοίνωσε την πώληση του Πουέρτα – Στην Αθήνα για τη μεταγραφή-ρεκόρ

01.09.2026 23:30
puerta venizelos

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Η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση για τη μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό ήρθε από τη Ρασίνγκ Σανταντέρ, η οποία ανακοίνωσε την παραχώρηση του διεθνούς Κολομβιανού μέσου στους Πειραιώτες.

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους».

Έφτασε στην Αθήνα ο Πουέρτα

Ο Γκουστάβο Πουέρτα έφτασε την Τρίτη στην Αθήνα, έχοντας ταξιδέψει από το Μπιλμπάο με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Ο 23χρονος διεθνής Κολομβιανός μέσος αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα του Πειραιά.

Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στα 16 εκατ. ευρώ η ρήτρα – Πάνω από 20 εκατ. το συνολικό κόστος

Η Ρασίνγκ Σανταντέρ γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης του ποδοσφαιριστή, καθώς ο Ολυμπιακός κατέβαλε το πλήρες ποσό της ρήτρας αποδέσμευσης που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Ισπανία, Κολομβία και Πορτογαλία, η ρήτρα ανέρχεται στα 16 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό κόστος της μεταγραφής, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ, εάν συνυπολογιστούν οι απολαβές του ποδοσφαιριστή και οι προμήθειες των μάνατζερ.

Πρόκειται, ως εκ τούτου, για μια συμφωνία ιστορικών διαστάσεων για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το «αντίο» της Ρασίνγκ στον Κολομβιανό μέσο

Με την επίσημη ανακοίνωσή της, η Ρασίνγκ Σανταντέρ αποχαιρέτησε τον Πουέρτα, κάνοντας παράλληλα αναφορά στη συνολική παρουσία του με τη φανέλα του ισπανικού συλλόγου.

Η ανακοίνωση της Ρασίνγκ αναφέρει:

«Σήμερα, η Ρασίνγκ μεταβίβασε τα αθλητικά δικαιώματα του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό Πειραιώς, αφού η ελληνική ομάδα κατέβαλε το πλήρες ποσό της ρήτρας λύσης του συμβολαίου που συνέδεε τον παίκτη με τη Ρασίνγκ.

Η Ρασίνγκ Σανταντέρ εύχεται στον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος έπαιξε 33 αγώνες στη LaLiga Hypermotion και τρεις στη LaLiga για τον σύλλογο της Κανταβρίας, καλή τύχη στις μελλοντικές επαγγελματικές του προσπάθειες. Σας ευχαριστούμε πολύ, Γκουστάβο».

Ο Κολομβιανός μέσος αποχωρεί έτσι από τη Ρασίνγκ έχοντας συνολικά 36 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα της, προκειμένου να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στον Ολυμπιακό.

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