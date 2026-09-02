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02.09.2026 00:52

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους

02.09.2026 00:52
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ενώ στο σημείο μετέβησαν 14 πυροσβέστες που επιχειρούν με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο διαμέρισμα δεν υπάρχουν άτομα και η φωτιά έχει περιοριστεί εντός αυτού, χωρίς κίνδυνο επέκτασης σε παρακείμενους χώρους.

Έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διεξάγει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 01:00
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Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους

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