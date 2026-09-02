Το κατά τους Μαξιμιλιανούς φαινόμενο… «φουσκώνει – ξεφουσκώνει» ο Τσίπρας

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Τα μπέρδεψαν λίγο τα πράγματα οι… «διαρροείς» του Μαξίμου – ή μπερδεύτηκαν αυτοί που πήραν τις πληροφορίες και τις μετέφεραν λάθος. Εκτιμώ ότι έγινε το πρώτο.

Τι έγινε; Το βράδυ της Δευτέρας αργά διέρρευσε η πληροφορία λοιπόν από κυβερνητικές πηγές ότι ο Τσίπρας εντοπίζεται εκεί γύρω στο 18% – στο 17,8% για την ακρίβεια. Και προβλήθηκε αυτή η πληροφορία με την συνοδευτική ερμηνεία ότι ο Τσίπρας… ξεφουσκώνει!

Έλα όμως που η δημοσκόπηση του Ιουλίου έδειχνε την ΕΛΑΣ στο… 16,8%! Μιλάμε πάντα για «εκτίμηση ψήφου».

Την άνοδο από το 16,8% στο 17,8% δεν την λες… ξεφούσκωμα, έτσι δεν είναι; Ιδίως όταν η ΝΔ είναι ελαφρά (πολύ ελαφρά) πιο κάτω από τον Ιούλιο! Και κάπως έτσι άρχισαν τα… διορθωτικά, εν μέσω ψιλοπανικού και τα γνωστά σε αυτές τις περιπτώσεις.

Βέβαια το Μαξίμου δεν έδειχνε μέχρι πρόσφατα να υπολογίζει τόσο πολύ τις πρόσκαιρες τάσεις στα γκάλοπ, πριν αυτές επιβεβαιωθούν. Αλλά κάτι έχει συμβεί και τώρα τελευταία τις υπολογίζει πολύ – με μεγάλη αγωνία μάλιστα.

Αν η στρατηγική είναι κρατάμε τον Τσίπρα όσο πιο χαμηλά γίνεται, αντί να σκέφτονται πώς θα ανέβει πραγματικά η ΝΔ, τότε μπήκαν σε λάθος ατραπούς…

Όχι τίποτε άλλο, αλλά εκθέτουν κι όσους αναπαράγουν τυφλά τις διαρροές…

ΥΓ: Πάλι λάθος κάνανε τις αφαιρέσεις…

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