Ryanair: Πυρά κατά της κυβέρνησης για τις βλάβες στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας – «Πλήρης αποτυχία»

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Η αεροπορική εταιρεία Ryanair εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης, με αφορμή τις βλάβες στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. «Πλήρης αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να διαχειριστεί και να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις υποδομές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας».

«Η Ryanair, η Νο1 αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, κάλεσε σήμερα (Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει επειγόντως σε μεταρρύθμιση του προβληματικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) της Ευρώπης, μετά από βλάβη σε εξοπλισμό του ελληνικού ATC την Τρίτη (1 Σεπτεμβρίου), η οποία προκάλεσε εκτεταμένες διαταραχές στον ελληνικό εναέριο χώρο, καθυστερώντας 37 πτήσεις της Ryanair και επηρεάζοντας σχεδόν 7.000 επιβάτες της εταιρείας, με καθυστερήσεις έως και 3 ώρες», αναφέρει αρχικά η εταιρεία.

«Η τελευταία αυτή βλάβη του ελληνικού συστήματος ATC είναι η τέταρτη σοβαρή αστοχία του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα τους τελευταίους 12 μήνες και αποκαλύπτει για ακόμη μία φορά την πλήρη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να διαχειριστεί και να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις υποδομές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Οι επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να καταβάλλουν ολοένα υψηλότερα τέλη ATC, ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνουν διαρκώς υποβαθμιζόμενες υπηρεσίες. Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης να συνεχίζουν να υφίστανται επαναλαμβανόμενες διαταραχές, επειδή τα ελληνικά συστήματα ATC είναι απαρχαιωμένα, υποχρηματοδοτούμενα και παρουσιάζουν επανειλημμένα βλάβες. Η κατάσταση έχει γίνει τόσο παράλογη, ώστε ο κλάδος των αερομεταφορών αναγκάστηκε πρόσφατα να συνεισφέρει οικονομικά για την αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού ATC, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να έχει χρηματοδοτηθεί από το ελληνικό κράτος.

Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλά αδιάκοπα για ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα, εξακολουθεί να ανέχεται τις επαναλαμβανόμενες αστοχίες των συστημάτων ATC σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εάν τα αεροδρόμια, οι αεροπορικές εταιρείες ή οι επιβάτες της Ευρώπης παρουσίαζαν τόσο χαμηλές επιδόσεις, θα υπήρχαν άμεσες συνέπειες. Ωστόσο, οι πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εξακολουθούν να αποφεύγουν τη λογοδοσία, ενώ το κόστος το επωμίζονται οι επιβάτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σταματήσει να εκδίδει δελτία Τύπου και να αρχίσει να προχωρά σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Οι Ευρωπαίοι επιβάτες δικαιούνται μια σύγχρονη υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με επαρκή στελέχωση και επαρκή χρηματοδότηση», καταλήγει η Ryanair.

Ο Chief Operations Officer της Ryanair, Νιλ ΜακΜάχον (Neal McMahon), δήλωσε: «Η χθεσινή βλάβη του ελληνικού συστήματος ATC αποτελεί ακόμη ένα απαράδεκτο και αποτρέψιμο περιστατικό διαταραχής στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο προκάλεσε καθυστερήσεις έως και 3 ωρών σε 37 πτήσεις της Ryanair και επηρέασε σχεδόν 7.000 επιβάτες της εταιρείας. Πρόκειται πλέον για την τέταρτη σοβαρή βλάβη του ελληνικού συστήματος ATC τους τελευταίους 12 μήνες. Οι επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να πληρώνουν κάθε χρόνο υψηλότερα τέλη ATC, όμως οι υπηρεσίες που λαμβάνουν γίνονται ολοένα και χειρότερες.

Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς από και προς τους οποίους ταξιδεύουν οι επιβάτες κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου, ωστόσο οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας παραμένουν εντελώς απροετοίμαστες να εξασφαλίσουν μια ανθεκτική και ομαλή λειτουργία, όπως αποδεικνύεται από τις επαναλαμβανόμενες βλάβες εξοπλισμού, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες διαταραχές σε χιλιάδες επιβάτες.

Η Επιτροπή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπόσχεται επανειλημμένα ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα, όμως δεν υπάρχει τίποτα ανταγωνιστικό ή αποτελεσματικό στις επαναλαμβανόμενες βλάβες των συστημάτων ATC, οι οποίες προκαλούν χωρίς λόγο προβλήματα σε χιλιάδες επιβάτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρέμβει επειγόντως, να επιβάλει τη μεταρρύθμιση του προβληματικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ευρώπης και να καταστήσει τους υπεύθυνους υπόλογους. Οι επιβάτες της Ευρώπης έχουν πλέον αγανακτήσει».

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