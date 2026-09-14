Επίθεση Νετανιάχου στο ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ – «Εντάσσεται στο παγκόσμιο αντισημιτικό κίνημα»

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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε σήμερα ότι το ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων.

Το ντοκιμαντέρ των Ισραηλινών δημοσιογράφων Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, καταχειροκροτήθηκε στην πρεμιέρα του στη Βενετία την περασμένη εβδομάδα. Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από τον στρατιωτικό όρο για τις αναμενόμενες «παράπλευρες απώλειες» στον πόλεμο της Γάζας. Οι δημιουργοί του βασίστηκαν σε συνεντεύξεις ανώνυμων αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτών που συμμετείχαν στον πόλεμο.

«Είναι σοκαριστικό. Πολεμάμε την παγκόσμια αντισημιτική υποκίνηση και όταν προέρχεται από εμάς τους ίδιους είναι αφόρητο», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. «Και τώρα δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες που παρουσιάζουν τον IDF (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός) σαν εγκληματίες πολέμου, χειροκροτούνται στο φεστιβάλ της Βενετίας», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, ο αρχηγός του στρατού Εγιάλ Ζαμίρ είπε ότι η ταινία συνιστά «επίθεση στο κράτος του Ισραήλ». «Με βάση όσα έχουν δημοσιευτεί μέχρι τώρα, δεν είναι μια ταινία που κάνει κριτική στις IDF, ούτε είναι μια απόπειρα να αποκατασταθεί η αλήθεια. Βασίζεται σε λίβελλους, σε σκόπιμη διαστρέβλωση της πραγματικότητας και σοβαρές, λανθασμένες κατηγορίες εναντίον στρατιωτών και διοικητών των IDF», ισχυρίστηκε.

Ο στρατός έχει ζητήσει από τον Στρατιωτικό Εισαγγελέα (οι αρμοδιότητές του περιορίζονται στις ένοπλες δυνάμεις) να εξετάσει και να λάβει μέτρα για την ταινία και για όσους ενεπλάκησαν στη δημιουργία της.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο του το Σάββατο ο Άμπραχαμ είπε ότι «πιστεύει πως η άρνηση ενός εγκλήματος είναι αυτό που βοηθά να συνεχιστεί και για αυτό είναι σημαντικό να δουν οι Ισραηλινοί την ταινία» επειδή «η χώρα μας διαπράττει τέτοια εγκλήματα».

Ο υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζόχαρ ζήτησε τη Δευτέρα από τις ισραηλινές αρχές να εξετάσουν εάν η υπηκοότητα των βραβευμένων με Όσκαρ σκηνοθετών Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ μπορεί να ανακληθεί.

Ο Ζόχαρ ζήτησε από τους αξιωματούχους να εξετάσουν εάν οι Άμπραχαμ και Σορ, οι σκηνοθέτες του «NAZA» – ένα εβραϊκό ακρωνύμιο για τις «παράπλευρες απώλειες» – διέπραξαν πράξεις «προδοσίας κατά του κράτους» ή «βοήθειας στον εχθρό κατά τη διάρκεια πολέμου» κατά τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ.

Το «NAZA» καταγράφει «τα συστήματα πίσω από τις σχεδιασμένες μαζικές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ» μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και περιλαμβάνει μαρτυρίες από αξιωματικούς πληροφοριών και στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Αφού η ταινία κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το Σάββατο, ο Άμπραχαμ δήλωσε ότι οι δημιουργοί σκοπεύουν να διανείμουν το ντοκιμαντέρ όσο το δυνατόν ευρύτερα στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οι Ισραηλινοί θα πρέπει να ακούν απευθείας από τους στρατιώτες που συμμετείχαν στην ταινία.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε τη Δευτέρα ότι ζήτησε από τον Άμπραχαμ και τη Σορ να παράσχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την ταινία, λέγοντας ότι αυτό θα επέτρεπε μια «συζήτηση βασισμένη σε στοιχεία» και όχι σε «ψευδείς εντυπώσεις».

Την Κυριακή, ο στρατός απέρριψε ως «εντελώς ψευδή» έναν ισχυρισμό σε ένα διαφημιστικό κλιπ ότι είχε εγκρίνει μια επίθεση στη Γάζα στην οποία αναμενόταν να σκοτωθούν 500 άμαχοι, λέγοντας: «Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν ποτέ σχεδιάσει, εγκρίνει ή πραγματοποιήσει μια επίθεση στη Γάζα στην οποία αναμενόταν να σκοτωθούν 500 άμαχοι ή κάτι κοντά σε αυτόν τον αριθμό».

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