13 χρόνια μετά: Η ιστορία του Παύλου Φύσσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θεατρικό μονόλογο της Δώρας Χρυσικού

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Η συγκλονιστική ιστορία του δολοφονημένου από τη Χρυσή Αυγή Παύλου Φύσσα μεταφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσα από την ειδική παρουσίαση του θεατρικού μονολόγου «18/9», με τη Δώρα Χρυσικού.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (S&D) Νικόλας Φαραντούρης, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού.

Πρόκειται για έναν μονόλογο αγωνίας, με επίκεντρο την εγκληματική δράση της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και την εμβληματική δίκη για τη ναζιστική οργάνωση. Αληθινές μαρτυρίες και πραγματικά περιστατικά μπλέκονται, μέσα από τη μυθοπλασία, με το κοινωνικό ψυχογράφημα ενός κοριτσιού που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σε ένα ακροδεξιό έγκλημα, με αποτέλεσμα να αλλάξει η ζωή της και να βρεθεί αντιμέτωπη με αδυσώπητα διλήμματα.

Η ηρωίδα δεν είναι αήττητη ούτε γυαλιστερή. Είναι διάφανη και εύθραυστη. Είναι ένας δικός μας άνθρωπος –γειτόνισσα, φίλη, αδελφή– που παλεύει με τους φόβους της, λίγες ώρες πριν από την κατάθεσή της στη δίκη. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της Ιστορίας.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί με υπότιτλους στα αγγλικά και στα γαλλικά, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Η παρουσίασή της συμπίπτει χρονικά με τη δραματική άνοδο της Ακροδεξιάς στις πρόσφατες εκλογές στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Συμπίπτει, επίσης, με την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και τις φήμες για κάθοδό του στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται ένα τέτοιο θεατρικό αντιφασιστικό δρώμενο εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (S&D) Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τη Δώρα Χρυσικού, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

«Θέλουμε αυτή την ημέρα να ενώσουμε τη φωνή μας με τις αντιφασιστικές εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνι και να στείλουμε ένα αποφασιστικό μήνυμα μνήμης και εγρήγορσης σε όλη την Ευρώπη, μέσα από τον θεατρικό μονόλογο της Δώρας Χρυσικού», καταλήγει ο Νικόλας Φαραντούρης.

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