Γιαννάκος για θάνατο Μαζωνάκη: Του χορήγησαν 0,1mg αδρεναλίνης αντί για 1mg στο ιατρείο, έκαναν ανάνηψη με τα χέρια, δεν γνώριζαν από διάσωση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου στις 9 Σεπτεμβρίου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρουσίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Γιαννάκος ανέφερε ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε 0,1mg αδρεναλίνης αντί για 1mg, δηλαδή μόλις το 10% της προβλεπόμενης δόσης. Το υπόλοιπο της ποσότητας αναμείχθηκε με ορό, σε αναλογία 90% ορού και 10% αδρεναλίνης.

Εφόσον, όπως σημειώνει, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και στις δύο επόμενες ενέσεις, η συνολική ποσότητα αδρεναλίνης που έλαβε ο Μαζωνάκης ανέρχεται σε 0,3mg, δηλαδή στο 30% της προβλεπόμενης δόσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ποσότητα που ήταν πολύ μικρή ώστε να αποδειχθεί αποτελεσματική και να συμβάλει στη διάσωσή του.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρθηκε και στον εξοπλισμό που υπήρχε στο ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι απουσίαζε βασικό υγειονομικό υλικό, μεταξύ άλλων μάσκα ambu, η οποία χρησιμοποιείται για την παροχή οξυγόνου σε ασθενή όταν αυτό απαιτείται. Στο ιατρείο υπήρχε απινιδωτής, ωστόσο, δεν ήταν λειτουργικός.

«Έκαναν ανάνηψη με τα χέρια, χωρίς να γνωρίζουν από διάσωση», πρόσθεσε ο κ. Γιαννάκος.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Νεκρός 53χρονος που έπεσε στο κενό από διαμέρισμα πολυκατοικίας

Νέες αποκαλύψεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Χτύπησε alarm για θρόμβωση κατά την πλασμαφαίρεση – «Το αγνόησαν δύο φορές»

Η ασθενής από την Κύπρο που είχε κάνει πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι και η αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών











