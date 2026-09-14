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14.09.2026 23:25

Γιαννάκος για θάνατο Μαζωνάκη: Του χορήγησαν 0,1mg αδρεναλίνης αντί για 1mg στο ιατρείο, έκαναν ανάνηψη με τα χέρια, δεν γνώριζαν από διάσωση

14.09.2026 23:25
iatreio kolonaki mazonakis – new

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Νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου στις 9 Σεπτεμβρίου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρουσίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Γιαννάκος ανέφερε ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε 0,1mg αδρεναλίνης αντί για 1mg, δηλαδή μόλις το 10% της προβλεπόμενης δόσης. Το υπόλοιπο της ποσότητας αναμείχθηκε με ορό, σε αναλογία 90% ορού και 10% αδρεναλίνης.

Εφόσον, όπως σημειώνει, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και στις δύο επόμενες ενέσεις, η συνολική ποσότητα αδρεναλίνης που έλαβε ο Μαζωνάκης ανέρχεται σε 0,3mg, δηλαδή στο 30% της προβλεπόμενης δόσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ποσότητα που ήταν πολύ μικρή ώστε να αποδειχθεί αποτελεσματική και να συμβάλει στη διάσωσή του.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρθηκε και στον εξοπλισμό που υπήρχε στο ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι απουσίαζε βασικό υγειονομικό υλικό, μεταξύ άλλων μάσκα ambu, η οποία χρησιμοποιείται για την παροχή οξυγόνου σε ασθενή όταν αυτό απαιτείται. Στο ιατρείο υπήρχε απινιδωτής, ωστόσο, δεν ήταν λειτουργικός.

«Έκαναν ανάνηψη με τα χέρια, χωρίς να γνωρίζουν από διάσωση», πρόσθεσε ο κ. Γιαννάκος.

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