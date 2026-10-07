Λασίθι: Έστησαν καρτέρι σε 12χρονο συμμαθητή τους και τον ξυλοκόπησαν, ο ένας τραβούσε βίντεο – Οχτώ συλλήψεις

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Θύμα ξυλοδαρμού από συμμαθητές του έπεσε ένας 12χρονος μαθητής της Α’ Γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου.

Το 12χρονο αγόρι, που έχει γεννηθεί το 2014, βρέθηκε στο στόχαστρο για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, το περιστατικό ξεκίνησε μέσα στο σχολείο, όπου οι ανήλικοι κύκλωσαν τον μαθητή και άρχισαν να τον βρίζουν. Η ένταση, ωστόσο, συνεχίστηκε και μετά το σχόλασμα.

Οι μαθητές περίμεναν τον 12χρονο έξω από το σχολείο και, μόλις εκείνος απομακρύνθηκε περίπου 20 μέτρα, του επιτέθηκαν με μπουνιές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο ανήλικοι τον χτυπούσαν, ενώ ένας τρίτος κατέγραφε την επίθεση με το κινητό του τηλέφωνο και ανήρτησε στιγμιότυπα σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό έγινε γνωστό στην Αστυνομία και η κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου ήταν άμεση.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους που εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και τους γονείς τους, με τον συνολικό αριθμό των συλλήψεων να ανέρχεται σε οκτώ.

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