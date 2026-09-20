Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης στη Θεσσαλονίκη: Εμφανίστηκαν οι συνομήλικες της στο Α.Τ. και ομολόγησαν την επίθεση

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Συνοδεία των γονέων τους εμφανίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (19/9) στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη οι δύο δεκατριάχρονες που επιτέθηκαν εναντίον συνομήλικής τους την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες παραδέχτηκαν ότι χτύπησαν τη μαθήτρια στο πρόσωπο, με την τελευταία να τις γνωρίζει, ωστόσο με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθησαν και οι δύο ελεύθερες, μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος.

Το περιστατικό υπενθυμίζεται ότι σημειώθηκε μετά το πέρας του σχολείου, το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και έρευνα σχετικά πραγματοποιεί το ΑΤ Αμπελοκήπων Μενεμένης.

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