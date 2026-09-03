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03.09.2026 19:19

Η Νορβηγία κατάσχεσε ρωσικό πλοίο στην Αρκτική

03.09.2026 19:19
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Η Νορβηγία κατάσχεσε ένα ρωσικό πλοίο στην Αρκτική προκειμένου να επιβάλει την καταβολή αποζημίωσης ύψους 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία κέρδισε η ουκρανική ενεργειακή εταιρεία Naftogaz λόγω της κατάσχεσης των περιουσιακών της στοιχείων από τη Μόσχα, όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014, όπως ανέφεραν σήμερα αξιωματούχοι.

Το πλοίο, το «Professor Molchanov», κατασχέθηκε στα ανοικτά του νορβηγικού αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ στην Αρκτική, σύμφωνα με την αμερικανική δικηγορική εταιρεία Covington, η οποία εκπροσωπεί τη Naftogaz.

Το γραφείο του κυβερνήτη του Σβάλμπαρντ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαίωνε ότι το πλοίο είχε κατασχεθεί και θα παρέμενε στο Σβάλμπαρντ, προσθέτοντας: «Ο κυβερνήτης θα φροντίσει το πλήρωμα και τους επιβάτες που βρίσκονται επί του πλοίου, σε συνεργασία με την Trust Arktikugol».

Ο πρέσβης της Ρωσίας στη Νορβηγία, Νικολάι Κορτσουνόφ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η Μόσχα θα επιδιώξει την απελευθέρωση του πλοίου μέσω νομικών διαύλων, προσθέτοντας: «Επιμένουμε στην άμεση απελευθέρωση του πλοίου και στη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και του πληρώματός του».

Δεν είναι σαφές πόσοι είναι οι επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου. Η Arktikugol (Άνθρακας της Αρκτικής) είναι η ρωσική εταιρεία που διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας στο αρχιπέλαγος.

Το Σβάλμπαρντ είναι νορβηγικό έδαφος από το 1925, βρίσκεται στον μέσον της απόστασης μεταξύ του Βόρειου Πόλου και της ηπειρωτικής Ευρώπης και διέπεται από μία συνθήκη του 1920 που επιτρέπει επίσης σε πολίτες των χωρών που έχουν υπογράψει τη συνθήκη, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, να εγκαθίστανται εκεί χωρίς βίζα.

Η Naftogaz έχει ήδη εξασφαλίσει δικαστικές αποφάσεις για την κατάσχεση δύο ακινήτων της Trust Arktikugol στο Σβάλμπαρντ, μεταξύ των οποίων και ένας ξενώνας προς ενοικίαση, αλλά η Ρωσία έχει ασκήσει ένσταση.

Η Naftogaz ασκεί αγωγές κατά της Ρωσίας από το 2016, ζητώντας αποζημίωση για την απαλλοτρίωση της περιουσίας της στην Κριμαία.

Το Δικαστήριο της Χάγης διέταξε τον Απρίλιο του 2023 τη Ρωσία να καταβάλει στη Naftogaz 4,22 δισεκατομμύρια δολάρια, συν τόκους και δικαστικά έξοδα.

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