Κυψέλη: «Μία μάνα ποτέ δεν θέλει να βγάλει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί», δήλωσε η μάνα του 43χρονου – «Έχω 12 χρόνια να έρθω στην Ελλάδα, πώς να ξέρω τι κάνει;»

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Με την φρικώδη υπόθεση του νεκρού μωρού, του οποίου η σορός βρέθηκε σε κατάψυξη σε διαμέρισμα στην Κυψέλη να έχει προκαλέσει σοκ, η μητέρα του 43χρονου κατηγορούμενου μίλησε στο Mega και δήλωσε χαμένη και μπερδεμένη για τις αποκαλύψεις.

«Ο κόσμος με δικάζει, εγώ δεν φταίω», είπε η μητέρα του 43χρονου αναφέροντας ότι ο σύζυγός της έχει πεθάνει και πως είναι μόνη της, χαμένη, ενώ προσπαθεί να βάλει σε μια σειρά όλα όσα αποκαλύπτονται για τον γιο της. «Δεν ξέρω τίποτα, έχω μπερδευτεί», δήλωσε.

«Ο κόσμος με δικάζει τι μάνα είμαι, εγώ δεν φταίω ούτε του είπα να σκοτώσει ούτε είπα να κάνει… Ζω στη Γερμανία έχω να έρθω στην Ελλάδα 12 χρόνια, πώς να ξέρω τι κάνει πίσω αυτό το παιδί, δεν είναι μικρό παιδί είναι 43 χρονών παλικάρι, γιατί να φταίει η μάνα του; Με δικάζει ο κόσμος τι μάνα είμαι, εγώ τι μάνα είμαι; Εγώ ήμουν μια μάνα που μια ζωή ήταν δίπλα στα παιδιά της και πάντα θα είμαι ότι και να γίνει. Φυσικά μία μάνα ποτέ δεν θέλει να βγάλει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί, ποτέ», είπε η μητέρα του 43χρονου.

Στο σπίτι της οδού Θάσου έμενε ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, ο 26χρονος Αφγανός, η 15χρονη και δύο ανήλικα αγόρια. Ο 43χρονος η 38χρονη και ο Αφγανός, πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στον ανακριτή μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε χθες για τη δολοφονία του βρέφους.

Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ. Ακόμη ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι της Κυψέλης και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος. Συγκεκριμένα ο 26χρονος διώκεται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για ψευδή κατάθεση και για κατοχή πυρομαχικών.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο τελικά στον ανακριτή για τη συγκεκριμένη δικογραφία, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Επεισόδιο με τον 43χρονο κατά τη μεταγωγή του

Νωρίτερα, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας οδηγήθηκε ο 43χρόνος προκειμένου να δικαστεί για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων αλλά και για απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον 43χρονο μετά από επεισόδιο κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια μετά τη σύλληψη του. Σήμερα, ωστόσο, η δίκη του 43χρονου για τις κατηγορίες αυτές αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Δικαστήριο για τις 5 Οκτωβρίου, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του δικηγόρου του.

Τα παιδιά γνώριζαν ότι υπήρχε το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα παιδιά είπαν πως το μόνο που γνώριζαν για την υπόθεση ήταν ότι το μωρό είχε πεθάνει και βρισκόταν στον καταψύκτη, χωρίς ωστόσο να έχουν περαιτέρω εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα παιδιά να μην βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της δολοφονίας.

Παράλληλα όμως, στο μικροσκόπιο των Αρχών παραμένει η στάση της κόρης της οικογένειας μιας και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι γνωρίζει περισσότερα από όσα αποκαλύπτει στους αστυνομικούς.

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