To… τερμάτισε ο Τραμπ: Ζητά τώρα από τους Ευρωπαίους να πληρώσουν… αναδρομικά για τα όπλα που έστειλαν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία

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Μια ακόμη απίστευτη αναγγελία έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τα χρήματα για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που είχαν σταλεί στο παρελθόν στην Ουκρανία, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία, ενώ φάνηκε να προαναγγέλλει και προσωρινή διακοπή των πωλήσεων όπλων σε συμμαχικές χώρες.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ επέκρινε επίσης δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών έχουν μειωθεί δραματικά εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ αυξάνουν την παραγωγή και αναπληρώνουν τα αποθέματά τους.

«Τα κρατάμε για εμάς, για τις ΗΠΑ, αντί να τα πουλάμε σε άλλους, αλλά οι πωλήσεις προς τους Συμμάχους θα αρχίσουν ξανά σύντομα», έγραψε ο Τραμπ.

«Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν δωρεάν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, τα οποία θα είχε πληρώσει η Ευρώπη, αρκεί να της το είχαν ζητήσει, αλλά εμείς θα ζητήσουμε αυτά τα χρήματα, έστω και με κάποια καθυστέρηση!», πρόσθεσε, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν.

Πέρυσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ δημιούργησαν την πρωτοβουλία Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), στο πλαίσιο της οποίας οι ευρωπαϊκές χώρες χρηματοδοτούν την προμήθεια αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία.

Το Reuters μετέδωσε τον περασμένο μήνα ότι ο αμερικανικός στρατός έχει εξαντλήσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων του σε υψηλής ακρίβειας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, προκαλώντας ανησυχίες για την ετοιμότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων απέναντι σε μελλοντικές συγκρούσεις.

Τόσο ο πόλεμος στην Ουκρανία όσο και εκείνος στο Ιράν και οι οικονομικοί κραδασμοί που προκαλούν ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών και κατ΄επέκταση το αν οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ θα διατηρήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου την επόμενη χρονιά.

Την Πέμπτη, οι τιμές του πετρελαίου ανήλθαν σε νέα υψηλά έξι εβδομάδων, καθώς τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και οι νέες ισραηλινές απειλές κατά της Τεχεράνης αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή, ενώ η διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επιχείρησε την Τετάρτη να αποδώσει εν μέρει την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Αυτή τη στιγμή περνάμε ένα ενεργειακό σοκ εξαιτίας τόσο του πολέμου στην Ουκρανία διότι, ξέρετε, η Ουκρανία αποφάσισε ότι θέλει να ανατινάξει ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές διύλισης, κάτι που ασκεί ανοδικές πιέσεις στις τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και της σύγκρουσης στο Ιράν», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News.

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