Ο Γεωργιάδης… προσέχει τα κατατόπια – Διαψεύδει ότι οργανώνει δείπνο εσωκομματικού χαρακτήρα στη Θεσσαλονίκη

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Μπορεί όλοι στη Νέα Δημοκρατία να περιμένουν τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, ωστόσο το πολιτικό παρασκήνιο στη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως θα κινηθεί έντονα και γύρω από τα τραπέζια. Για την Παρασκευή (4/9) το βράδυ, αλλά και για το Σάββατο (5/9) μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, οργανώνονται διάφορα δείπνα και συναντήσεις, με τη συμμετοχή υπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών.

Μέσα σε αυτό το κλίμα εντάχθηκε και μια «ιστορία» με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Αναρτήσεις και δημοσιεύματα τον εμφάνιζαν να οργανώνει το Σάββατο (5/9) το βράδυ δείπνο στη Θεσσαλονίκη, με προσκεκλημένους βουλευτές και πολιτικούς του φίλους. Η πληροφορία προκάλεσε συζητήσεις, καθώς κάθε τέτοια συνάντηση, ειδικά σε προεκλογική ή εσωκομματικά ευαίσθητη περίοδο, αποκτά αυτομάτως πολιτικές διαστάσεις.

Επειδή βλέπω να γράφεται σε διάφορα sites ότι έχω οργανώσει το Σάββατο το βράδυ κάποιου είδους δείπνο για τους πολιτικούς μου φίλους στην Θεσσαλονίκη, σας λέω ότι δεν ισχύει. Δεν έχω κανένα δείπνο οργανωμένο από μένα, θα ανταποκριθώ σε πολλές από τις προσκλήσεις που έχω λάβει. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 3, 2026

Ο υπουργός Υγείας έσπευσε να διαψεύσει τα σχετικά σενάρια με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Επειδή βλέπω να γράφεται σε διάφορα sites ότι έχω οργανώσει το Σάββατο το βράδυ κάποιου είδους δείπνο για τους πολιτικούς μου φίλους στη Θεσσαλονίκη, σας λέω ότι δεν ισχύει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι δεν έχει οργανώσει κανένα δείπνο, σημειώνοντας πως έχει δεχθεί πολλές προσκλήσεις στις οποίες θα ανταποκριθεί.

Το δείπνο Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Οι προσκλήσεις, όμως, φαίνεται πως περισσεύουν. Και στη Νέα Δημοκρατία αυτό το διάστημα ενόψει προεκλογικής περιόδου και μετεκλογικών εξελίξεων αυτές τις ημέρες, ακόμη και ένα τραπέζι μπορεί να διαβαστεί σαν πολιτικό μήνυμα.

Δ.Τ.

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