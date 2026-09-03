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03.09.2026 12:45

Νίκος Παππάς εναντίον Τσίπρα: «Δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό»

03.09.2026 12:45
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Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, αναφορικά με τη χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο Ν. Παππάς μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 έκανε λόγο για μια «πάρα πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση» του Αλ. Τσίπρα «σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ» τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών. Δεν άκουσα κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, και μία τράπεζα»

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος ο κ. Παππάς τόνισε σε σχέση με τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη ότι «δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη, δεν άκουσα πρόταση για 13ο μισθό, δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο από την ΕΕ όριο ή σε κάποιο όριο. Δεν άκουσα τον μηδενισμό ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα. Εμείς το έχουμε προτείνει, το έχουμε κοστολογήσει, θα το επαναφέρουμε».

Ο Τσίπρας περιορίζει τις επιλογές της αναδιανεμητικής πολιτικής

«Είχαμε κάνει εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε μία πολιτική αντιπαράθεση με τη ΝΔ σε σχέση με το δημοσιονομικό χώρο. Η ΝΔ λέει ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι γύρω στο 1,5-1,8 δις φαίνεται ότι αυτή είναι η ανάγνωση που κάνει και το κόμμα του κ. Τσίπρα και με αυτή την έννοια περιορίζει τις επιλογές της αναδιανεμητικής πολιτικής» τόνισε ο κ. Παππάς και πρόσθεσε:

«Είπε ένα πακέτο 8 δισ. τη τετραετία, 2 δισ. το χρόνο. 1,8 δεν λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος; Δεν βλέπω μεγάλη απόκλιση δηλαδή δεν βλέπω απόκλιση στο πώς αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και διαμόρφωσης δημοσιονομικού χώρου. Έχουμε μια ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση. Έχουμε μια άλλη αντίληψη».

«Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους. Αν δεν είσαι έτοιμος να διαμορφώσεις δημοσιονομικό χώρο και να αξιοποιήσεις τις ευελιξίες του δημοσιονομικού Συμφώνου περιορίζεις τις επιλογές σου.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο κ. Τσίπρας μετατοπίζεται στα δεξιά, ο Ν. Παππάς σημείωσε: «Δεν θα πω αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω ότι η προσέγγιση για τις δημοσιονομικές δυνατότητες είναι μια προσέγγιση την οποία την έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι μια προσέγγιση με την οποία εμείς έχουμε συγκρουστεί».

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ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 13:53
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