Πώς είδε η κυβέρνηση το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα: Κάλπικες υποσχέσεις, σερβίρει ξανά «εύκολες» λύσεις για δύσκολα προβλήματα

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Σχεδόν πριν κλείσουν τα μικρόφωνα της εκδήλωσης της ΕΛΑΣ, όπου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, η κυβέρνηση άρχισε την…ομοβροντία.

Κατ’ αρχάς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αφού έκανε λόγο εκ νέου για «ακοστολόγητες προτάσεις», σημείωσε ότι «όσο και αν προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι «νέο», σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος. Σήμερα, προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισ. και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε, τινάζοντας την “μπάνκα στον αέρα”. Κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και “πατριωτικοί φόροι”, οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στην μεσαία τάξη. Άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές, αγνοώντας κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών, ακριβώς με την ίδια συνταγή του αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014».

«Ο κ. Τσίπρας σερβίρει ξανά “εύκολες” λύσεις για δύσκολα προβλήματα, σε μια απόπειρα να διαγράψει το παρελθόν. Με νέες λέξεις και παλιές αυταπάτες. Μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο. Όμως, όλοι πλέον γνωρίζουν ότι όσο πιο πολλά υπόσχεται ο κ. Τσίπρας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους», κατέληξε ο Π. Μαρινάκης.

Τη σκυτάλη πήραν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες ανέλυσαν τα μέτρα που πρότεινε ο πρώην πρωθυπουργός:

•Αύξηση της τάξης των 500 ευρώ κατά μέσο όρο, για τους ιατρούς και τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,63 δισ. ευρώ για 86.881 ιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό.

•Απαλλαγή από το κόστος εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πλην των τουριστών. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,2 δισ. ευρώ.

•Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,2 δισ. ευρώ.

•Ενάμισι δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ, καθώς Θα απαιτηθεί επιπλέον αύξηση των ορίων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

•Διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1 δισ. ευρώ.

•Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις.Εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος 0,8 δισ. ευρώ.

•Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος 2,1 δισ. ευρώ για μείωση από το 80% στο 50%.

•Αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών 300 ευρώ το μήνα. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,8 δισ. ευρώ για 182.340 εκπαιδευτικούς. Σημειώνεται ότι στο δείκτη πρωτογενών δαπανών με τον οποίο αξιολογείται η χώρα προσμετράται η μικτή συνολική δαπάνη.

•Πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,57 δισ. ευρώ.

•Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο για 80.000 φοιτητές. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,4 δισ. ευρώ.

•Μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,8 δισ. ευρώγια μείωση στο 6% των τροφίμων (εκτός από μη αλκοολούχα ποτά) και ειδών υγιεινής-απορρυπαντικά.

•Χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ. Υπολογισμός με 1.500 ευρώ το τ.μ. για 50.000 κατοικίες των 80 τ.μ. Συνολικό κόστος στην τετραετία 6 δισ. ευρώ.

•Απόδοση του συνόλου του τέλους ανθεκτικότητας στους Δήμους. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,59 δισ. ευρώ. Το ποσό έχει ήδη δεσμευτεί με εγκεκριμένα έργα και αποζημιώσεις που πρέπει να πληρωθούν μέσω του Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών εντός της επόμενης τριετίας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων γίνεται μέσω χρηματοδότησης Δήμων και Περιφερειών. Συνεπώς η απόδοση επιπλέον ποσού στους δήμους από ήδη ενταγμένα έργα αποτελεί πρόσθετη δαπάνη.

•Αύξηση των επενδυτικών πόρων που διαθέτει το Πράσινο Ταμείο στους Δήμους. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,16 δισ. ευρώ.

•Νέος Φιλόδημος με χρήση 250 εκατ. από το Εθνικό ΠΔΕ και 450 εκατ. από δάνεια της ΕΤΕΠ ετησίως, σύνολο 700 εκατ. το έτος και 3,5 δισ. ευρώ την πενταετία. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,7 δισ. ευρώ. Το Εθνικό ΠΔΕ έχει ήδη προκαθορισμένα όρια κατανομής για Περιφέρειες, Δήμους και έργα υποδομών μέσω των Υπουργείων. Επιπλέον 250 εκατ. σημαίνει αύξηση των ορίων του ΠΔΕ και άρα επιπλέον δαπάνη. Επίσης ο δανεισμός από την ΕΤΕΠ δεν αποτελεί δημοσιονομικό έσοδο (είναι χρηματοοικονομικό), ενώ η δαπάνη του Δήμου μετρά στον στόχο πρωτογενών δαπανών και στο πρωτογενές αποτέλεσμα.

Οι πηγές του ΥΠΟΙΚ επισήμαναν ότι «στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται πολλά άλλα ασαφή που ανακοίνωσε όπως το κόστος της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, του μεταφορικού ισοδύναμου για τη νησιωτικότητα, την εγγύηση φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια, την απαλλαγή από τέλος συμμετοχής στα φάρμακα για συνταξιούχους, το ψηφιακό πορτοφόλι πολιτισμού κ.α.», προσθέτοντας ότι «η εκτίμηση προέρχεται από το Οικονομικό Επιτελείο. Αν την αμφισβητεί τον καλούμε να καταθέσει τα μέτρα του προς ποσοτικοποίηση στο ανεξάρτητο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο όπως προβλέπεται από τον νόμο».

Κυβερνητικές πηγές εκτιμούσαν ότι ο Τσίπρας, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το προφίλ του, ενόψει ΔΕΘ και – πολύ περισσότερο, ενόψει εκλογών – προχώρησε σε μια μαξιμαλιστική πρόταση, η οποία, ωστόσο, δεν εξηγεί ούτε πού θα βρεθούν τα χρήματα για την υλοποίησή της, ούτε πώς τα μέτρα που παρουσιάζει θα επηρεάσουν το δημοσιονομικό προφίλ της χώρας και συνολικά την οικονομία, αλλά και την αξιοπιστία της. Πάντως, κάποιες… κακές γλώσσες έσπευσαν να σημειώσουν ότι η ταχύτητα με την οποία η κυβέρνηση σχολίασε τις εξαγγελίες Τσίπρα δείχνει και ένα κάποιο άγχος από πλευρά της, σαν να ήταν όλα έτοιμα και απλώς να περίμενε τα νούμερα για να εκδώσει τις ανακοινώσεις της. Ούτως ή άλλως, πάντως, το Σαββατοκύριακο δεν αργεί, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να σχολιάσει.

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