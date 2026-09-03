Επίθεση «με τη μία» από τον Τσίπρα στον Μητσοτάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Με εκτός κειμένου αναφορά και με επίθεση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, άρχισε τη χθεσινή του ομιλία, για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας.
Απαντώντας στη… γκρίνια της κυβέρνησης ότι διέπραξε πολιτικό unfair, παρουσιάζοντας το οικονομικό του πρόγραμμα πριν τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, ο Α. Τσίπρας «μπήκε με γκάζια».
«Κάθε φορά που θα ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη, θα παίρνω την άδεια του πρωθυπουργού για το πότε θέλει να μιλάω, πριν ή μετά από εκείνον» ήταν η πρώτη φράση του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος κατ’ αυτό τον τρόπο έδωσε… στίγμα προθέσεων.
Δ.Χ.
Διαβάστε επίσης
Στο Νεπάλ και στις μετρήσεις της… Interview τέτοιες θεαματικές αλλαγές στο «τοπίο» σε ελάχιστες μέρες
Πάνω από τα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη το στρατηγείο του Αντώνη Σαμαρά
Καρανίκας: Αερολογία οι εξαγγελίες Τσίπρα, είναι αναξιόπιστος, χαρίζει φόρους στο μεγάλο κεφάλαιο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.