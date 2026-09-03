Επίθεση «με τη μία» από τον Τσίπρα στον Μητσοτάκη

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Με εκτός κειμένου αναφορά και με επίθεση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, άρχισε τη χθεσινή του ομιλία, για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας.

Απαντώντας στη… γκρίνια της κυβέρνησης ότι διέπραξε πολιτικό unfair, παρουσιάζοντας το οικονομικό του πρόγραμμα πριν τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, ο Α. Τσίπρας «μπήκε με γκάζια».

«Κάθε φορά που θα ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη, θα παίρνω την άδεια του πρωθυπουργού για το πότε θέλει να μιλάω, πριν ή μετά από εκείνον» ήταν η πρώτη φράση του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος κατ’ αυτό τον τρόπο έδωσε… στίγμα προθέσεων.

Δ.Χ.

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