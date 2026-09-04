Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Έξι και μια sold out συναυλίες για 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου

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Συναυλίες για όλα τα γούστα επιφυλάσσει ο μουσικός Σεπτέμβριος την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, στο Θέατρο του Λυκαβηττού, στο Θέατρο Βράχων, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο ανοιχτό θέατρο «Αλέξης Μινωτής» στο Αιγάλεω και στο City Garden Theater.

Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση του Σταύρου Ξαρχάκου, το αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα με τον Γιώργο Νταλάρα, η συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου, η «συμφωνική» παρουσίαση των Beatles αλλά και ενδιαφέροντα live είναι μερικές από τις συναυλιακές προτάσεις των ημερών που μπορεί να κάνουν πιο γλυκιά την προσαρμογή στη φθινοπωρινή σεζόν μετά την καλοκαιρινή περίοδο.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Σπύρος Γραμμένος – «Το ραντεβού του Σεπτέμβρη» – Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ο Σπύρος Γραμμένος παρουσιάζει τραγούδια από τη μέχρι τώρα πορεία του αλλά και τον νέο δίσκο του, με νέες ενορχηστρώσεις σε μια βραδιά με τίτλο «Το ραντεβού του Σεπτέμβρη», ενώ συμμετέχουν η μέτζο σοπράνο Ήρα Κατσούδα, η υψίφωνος Χρύσα Κατσαρίνη και οι τενόροι Αριστοτέλης Ρήγας, Πάρις Ρούπος .

Έναρξη: 21:00

Εισιτήριο: 15€

Χώρος: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100 και Περσεφόνης, Γκάζι

Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάνα Κατσιμίχα – City Garden Theater, Γαλάτσι — Baxés Festival

Ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάνα Κατσιμίχα παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που ενώνει τα δικά τους τραγούδια με επιλεγμένα «διαμάντια» της ελληνικής μουσικής σκηνής με μια μπάντα που περιλαμβάνει κιθάρα, μπάσο, τύμπανα και πλήκτρα.

Έναρξη: 21:00

Εισιτήριο: 15€

Χώρος: City Garden, Λεωφ. Βεΐκου 137-139, Γαλάτσι

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Σταύρος Ξαρχάκος — «Ταξίδι στο Φως» – Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Το «Ταξίδι στο Φως», η μεγάλη μουσική διαδρομή που σχεδίασε ο Σταύρος Ξαρχάκος και παρουσιάστηκε ανά την Ελλάδα συνεχίζεται. Με τον συνθέτη στο πόντιουμ, τα λαϊκά του τραγούδια συναντούν τη διαχρονικότητα, η μνήμη συναντά το παρόν και η τέχνη μετατρέπεται σε κοινό βίωμα..

Τραγουδούν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ηρώ Σαΐα, ενώ συμπράττει μια πολυμελής ορχήστρα με μπουζούκια, ακορντεόν, πιάνο, κιθάρες κ.ά. Σημαντικό: Το ΑΠΕ ΜΠΕ επικοινώνησε με τους διοργανωτές, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι η συναυλία είναι sold out.

Εναρξη: 21.00

Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα – με συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα – Θέατρο Βράχων

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Απόστολος Καλδάρας» παρουσιάζει το αφιέρωμα «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω…», με τιμητική συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα και συμμετοχή από νεότερες φωνές. Η μουσική διεύθυνση είναι του Γιάννη Παπαζαχαριάκη, η καλλιτεχνική επιμέλεια του Κώστα Καλδάρα και η βραδιά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων.

Έναρξη: 21:00

Εισιτήριο: Από 15 €

Χώρος: Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Βύρωνας

Ελένη Τσαλιγοπούλου – Ανοιχτό θέατρο «Αλέξης Μινωτής» στο Αιγάλεω

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εμφανίζεται στο ανοιχτό θέατρο «Αλέξης Μινωτής» στο Αιγάλεω, στο πλαίσιο της «Πολιτιστικής Διαδρομής 2026 – Β’ Κύκλος Πολιτισμού» που διοργανώνει ο Δήμος Αιγάλεω.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις επιτυχίες της με τα λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια, αλλά και με ήχους από τα Βαλκάνια, που πάντα αποτελούσαν πηγή έμπνευσης για εκείνη.

Εναρξη: 21.00

Δωρεάν είσοδος

Χώρος: ανοιχτό θέατρο «Αλέξης Μινωτής» στο Αιγάλεω

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Beatles Symphonic – Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Οι Beatles παρουσιάζονται σε συμφωνική μορφή, με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ σε μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου. Η ιδέα είναι να μεταφερθεί το υλικό των Beatles σε συμφωνικό/χορωδιακό περιβάλλον.

Έναρξη: 21:00

Δωρεάν είσοδος

Χώρος: Ξέφωτο, ΚΠΙΣΝ, Καλλιθέα

Παναγιώτης Μαύρος – Δημήτρης και Μιχάλης Κουνάλης- City Garden Theater, Γαλάτσι

Πρόκειται για συνάντηση της κρητικής μουσικής παράδοσης με νησιώτικους σκοπούς, με ελληνική παραδοσιακή μουσική και χορό. Μια βραδιά περισσότερο «γλεντιού» παρά συμβατικής συναυλίας.

Προσέλευση: 21:00

Έναρξη: 22:00

Εισιτήριο: 10€

Χώρος: City Garden, Λεωφ. Βεΐκου 137-139, Γαλάτσι

Εισιτήρια: www.more.com

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