Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων 13-27 Ιουλίου

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Δευτέρα 13 Ιουλίου

Συναυλία

APON Ηχογένεια Καλοκαίρι 2026

Ο APON αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές και επιδραστικές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, με έναν μοναδικό ήχο που συνδυάζει blues, pop και hip-hop. Με τη χαρακτηριστική του γραφή και την ικανότητά του να μεταφέρει έντονα συναισθήματα μέσα από άμεσα και catchy κομμάτια, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να δημιουργήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα.

Με εκατομμύρια streams και επιτυχίες που έγιναν viral σε TikTok, ραδιόφωνα και charts, ο APON συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην νέα μουσική σκηνή της χώρας. Παράλληλα, ως δημιουργός έχει υπογράψει μεγάλες επιτυχίες για κορυφαίους καλλιτέχνες, ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια streams.

Στο πλαίσιο του καλοκαιρινού του tour, παρουσιάζει τον νέο του δίσκο «Ηχογένεια», φέρνοντας στη σκηνή έναν ήχο πιο ώριμο και πολυδιάστατο από ποτέ. Ένα live γεμάτο ενέργεια, συναίσθημα και δυνατές στιγμές, όπου η μουσική γίνεται εμπειρία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Γιάννης Δίσκος – Μαέστρος/Πνευστά

Παναγιώτης Βουνάτσος – Κιθάρες

Τίμος Πίσινος – Drums

Μάνος Γαλανάκης – Κρουστά

Μάριος Καραμπότης – Πλήκτρα

Μάνος Αναγνωστόπουλος – Μπάσο

Γιώργος Μιχαηλίδης – Βιολί

Νίνα Μαζάνη – Φωνητικά

Λάμπρος Κριτσιμάς – ηχολήπτης FOH

Αντώνης Παραμύθης – ηχολήπτης stage

Παναγιώτης Χατζηνάκος – φωτιστής

Παραγωγή: Galaxias Live Productions

Τιμές εισιτηρίων: 20€

Προπώληση: ticketservices.gr

Τετάρτη 15 Ιουλίου

Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βαζόβ» – ΚΘΒΕ – Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ευριπίδη Βάκχες με τους The Tiger Lillies

Σκηνοθεσία Javor Gardev

Σε μια σπάνια συναστρία, στον τόπο όπου η μουσική και το δράμα συνεχίζουν διαχρονικά να αντηχούν, οι Βάκχες, παρουσιάζονται στο αρχαίο θέατρο ως μια σκηνική ανάγνωση που απορρυθμίζει την αιώνια διαπάλη ανάμεσα σε δυο θεμελιώδεις αρχές – τη λαμπερή μορφή του Απόλλωνα και τη χαοτική σαγήνη του Διονύσου. «Είναι δυνατόν, έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και άνευ όρων τον Απόλλωνα;» αναρωτιέται ο σκηνοθέτης;

Τη μουσική υπογράφουν και ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής οι The Tiger Lillies, το διεθνούς φήμης βρετανικό συγκρότημα, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση ως σκοτεινοί τραβαδούροι, με μορφές που αντλούνται από το διονυσιακό σύμπαν.

Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο σκηνοθέτης: «Οι Βάκχες είναι εκείνη η τραγωδία που φτάνει πιο μακριά από κάθε άλλη. Τόσο μακριά, που αποδεικνύεται επικίνδυνη για τους θεατές, οι οποίοι καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με τους βαθύτερους και ισχυρότερους φόβους τους.»

Το ΙΒΑΝ ΒΑΖΟΒ Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ενώνουν τις καλλιεχνικές τους δυνάμεις με ηθοποιούς όπως ο “enfant terrible” του Βουλγαρικού θεάτρου Leoνid Yovchef, ως Διόνυσος, ο σταρ του γερμανικού θεάτρου Samuel Finci, ως Τειρεσίας, ο μύστης της θεατρικής τέχνης Αλέξανδρος Μυλωνάς ως Κάδμος, η αγαπημένη του θεατρόφιλου κοινού Λουκία Μιχαλοπούλου, ως Αγαύη και ο ταλαντούχος “jeune premier” Μιχαήλ Ταμπακάκης ως Πενθέας, με τελικό στόχο, μέσα από τη σκηνοθετική ιδιοφυία του Javor Gardev και την σκοτεινή μαγεία της μουσικής των The Tiger Lillies, να μας δώσουν μια διαφορετική ματιά στην αρχαία τραγωδία, σύγχρονη, πρωτότυπη, μεταφυσική.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία Javor Gardev

Προσαρμογή Ιωάννα Ρεμεδιάκη, Javor Gardev

Μουσική Martyn Jaques

Live επί σκηνής The Tiger Lillies | Martyn Jaques, Adrian Stout, Budi Butenop

Σκηνικά Nikola Toromanov

Κοστούμια Ηλένια Δουλαδίρη

Χορογραφία Ursula Terjan

Φωτισμοί Στέλλα Κάλτσου

Μετάφραση από τα αρχαία ελληνικά Dorotea Tabakova

Δραματουργική ανάλυση Ιωάννα Ρεμεδιάκη, Pavlina Dublekova

Βοηθός σκηνοθέτη Liuba Todorova

Διεύθυνση σκηνής Bogdan Dimitrov

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου Μαργαρίτα Σίσιου

Διανομή

Leonid Yovchev Διόνυσος

Samuel Finzi Τειρεσίας

Αλέξανδρος Μυλωνάς Κάδμος

Λουκία Μιχαλοπούλου Αγαύη

Μιχαήλ Ταμπακάκης Πενθέας

Ivan Youroukov Αγγελιαφόρος Α’

Martin Dimitrov Αγγελιαφόρος Β’,

Ivan Nikolov Δούλος

Χορός δώδεκα Βακχών

Kremena Slavcheva, Ξένια Γραμματικού, Δανάη Σταματοπούλου, Αλεξάνδρα Γκαϊτατζή, Nadya Keranova, Νεφέλη Ανθοπούλου, Ελένη Θυμιοπούλου, Alexandra Svilenova, Αγγελική Κιντώνη, Ζωή Ευθυμίου, Ευθυμία Δανιηλίδου, Πολυξένη Σπυροπούλου

Συμπαραγωγή Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» – Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Τιμές εισιτηρίων: 20€

Προπώληση: more.com

Δευτέρα 20 Ιουλίου

5η ΕΠΟΧΗ – ΔΗΠΕΘΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσες | Γυναίκες στην Εξουσία

Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης

Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν την διακυβέρνηση της χώρας;

Τις ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη, σκηνοθετεί το καλοκαίρι του 2026 ο Θέμης Μουμουλίδης, με τίτλο:

Εκκλησιάζουσες | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ.

Η παράσταση είναι μια συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και της 5ης Εποχής, που συμπληρώνει 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού. Ο Λευτέρης Γιοβανίδης καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και ο Θέμης Μουμουλίδης δημιουργός της 5ης Εποχής, ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε ένα τολμηρό και απαιτητικό καλλιτεχνικό εγχείρημα.

Η αριστοφανική κωμωδία ανεβαίνει σε ελεύθερη απόδοση- διασκευή που υπογράφουν η Νεφέλη Μαϊστράλη και ο Θέμης Μουμουλίδης, ως μουσική παράσταση που συνδυάζει στην αισθητική της την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου, με το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ.

Την μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Οικονόμου, την κινησιολογική επεξεργασία – χορογραφία η Πατρίσια Απέργη, τα κοστούμια η Βάνα Γιαννούλα, τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος.

Στο ρόλο του Βλέπυρου ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, στο ρόλο της Πραξαγόρας η Μαρίνα Ασλάνογλου, στον ρόλο του Κομπέρ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και μαζί τους οι: Ίντρα Κέιν, Φοίβος Ριμένας, Δήμητρα Βήττα, Μαρία Κυρώζη, Διονύσια Μπαλαμιώτη, Ερωφίλη Παναγιωταρέα, Αναστασία Τζελέπη.

Ένα πικρό πολιτικό σχόλιο, που στοχεύει μέσα από το σπάσιμο των ορίων να φτάσει στο εκκωφαντικό αδιέξοδο, όπως και η εποχή μας, και να αναζητήσει εναγωνίως λύσεις, έστω και ουτοπικές, ικανές όμως να ενώσουν μια κοινωνία στο σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος. Και, ταυτόχρονα, μια κωμωδία – γιορτή της μεταμφίεσης, της ελευθερίας να είμαστε -έστω και για λίγο- «άλλοι».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης

Απόδοση – Διασκευή Νεφέλη Μαϊστράλη – Θέμης Μουμουλίδης

Μουσική Θοδωρής Οικονόμου

Κινησιολογική Επεξεργασία Πατρίσια Απέργη

Κοστούμια Βάνα Γιαννούλα

Φωτισμοί Νίκος Σωτηρόπουλος

Επικοινωνία Ειρήνη Λαγουρού

Φωτογραφίες Ελίνα Γιουνανλή

Παραγωγή 5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ερμηνεύουν

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Μαρίνα Ασλάνογλου, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Ίντρα Κέιν, Φοίβος Ριμένας, Δήμητρα Βήττα, Μαρία Κυρώζη, Διονυσία Μπαλαμώτη, Ερωφίλη Παναγιωταρέα, Αναστασία Τζελέπη

Τιμές εισιτηρίων: Από 20€

Προπώληση: more.com

Τρίτη 21 Ιουλίου

Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Μαριάννας Κυριακάκη YIN YANG– Διαζύγιο μετ’ εμποδίων

Σκηνοθεσία Μάνος Αντωνίου

Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει τη φάρσα με τη μαύρη κωμωδία, το γέλιο με τη συγκίνηση. Γεμάτο ένταση, γρήγορους ρυθμούς και αναπάντεχο χιούμορ, κρατάει τους θεατές σε συνεχή εγρήγορση μέχρι την τελευταία αποκαλυπτική σκηνή. Οι απανωτές ανατροπές αποτρέπουν την προβλεψιμότητα και μετατρέπουν μια απλή διαδικασία διαζυγίου σε μια σουρεαλιστική περιπέτεια γεμάτη αιχμηρούς διαλόγους, απρόσμενες συμμαχίες και ξεκαρδιστικές παρεξηγήσεις.

Μια παράσταση όπου ο ρυθμός είναι καταιγιστικός, οι ατάκες κοφτές και οι καταστάσεις ξεκαρδιστικές· μια συνεχής κωμική έκρηξη που θέτει, παράλληλα, διακριτικά ερωτήματα για τη σχέση των ζευγαριών, την επικοινωνία και τις ανθρώπινες αδυναμίες.

Η υπόθεση του έργου

Στο υπόγειο μιας μονοκατοικίας, η Μπέττη ετοιμάζεται να κλείσει οριστικά ένα βασικό κεφάλαιο του παρελθόντος της με την υπογραφή του διαζυγίου από τον εκκεντρικό πρώην σύζυγό της, Μίμη. Όμως, η άφιξη μιας καλόγριας και δύο ένοπλων εισβολέων οδηγούν τα πράγματα σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Έτσι, μια απλή διαδικασία διαζυγίου μετατρέπεται σε μια ανατρεπτική περιπέτεια ομηρίας, γεμάτη μυστήριο, γέλιο και εκπλήξεις.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Μαριάννα Κυριακάκη

Σκηνοθεσία: Μάνος Αντωνίου

Μουσική επιμέλεια: Μαριάννα Κυριακάκη

Κοστούμια: Ζωή Γκλιάτη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αγγελίνα Ζιάκα

Οργάνωση παραγωγής: Μιχάλης Γκλιάτης

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά)

Μάνος Αντωνίου (Μίμης), Μπάμπης Βρακάς (Μπάμπης), Τζίνα Δημητροπούλου (Μπέττη), Γιάννης Κωσταράς (Άκης), Αντώνης Τζαμαλούκας (Πακ) και η Ιωάννα Πηλιχού / Αγγελίνα Ζιάκα (στον ρόλο της αδελφής Ωραιοζήλης).

Ελεύθερη είσοδος

Τετάρτη 22 Ιουλίου

Άλκης Ζέη Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα

Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής

Θεατρικός μονόλογος με τη Γιασεμί Κηλαηδόνη

Η ιστορία μιας γυναίκας και η ιστορία της Ελλάδας μαζί!

Έπειτα από τη θερμή υποδοχή κοινού και κριτικών, η «Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα» της Άλκης Ζέη , συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία για 3η χρονιά.

Η Γιασεμί Κηλαηδόνη, υποψήφια με την ερμηνεία της για το βραβείο ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ, σε έναν υποκριτικό άθλο ερμηνεύει έναν συγκλονιστικό μονόλογο για την ιστορία μιας γενιάς που στις ταραγμένες δεκαετίες του νεοελληνικού βίου (1940-1970) επέλεξε, με βαρύ τίμημα, να αλλάξει τον κόσμο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φώτης Μακρής. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που το εμβληματικό αυτό μυθιστόρημα παρουσιάζεται επί σκηνής.

Η κεντρική ηρωίδα, η «αρραβωνιαστικιά», καταφεύγει στη μνήμη. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να αφηγηθεί την εμπειρία της αλλά και την εμπειρία της γενιάς της, προσπαθώντας να βρει το νόημα της Ιστορίας.

Σ’ όλη αυτή την διαδρομή, η ηρωίδα αναπλάθει εμπειρίες από την προπολεμική Ελλάδα, από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, από την Κατοχή, την Αντίσταση, τον Εμφύλιο, τη μετεμφυλιακή περίοδο και τη Χούντα των Συνταγματαρχών, αλλά και από τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα (μετανάστευση, πολυπολιτισμικές κοινωνίες κ.ά.).

Πρόσωπα κοινά, αθέλητοι πρωταγωνιστές ή ανίδεοι κομπάρσοι του δράματος: Αντίσταση, εμφύλιος, διώξεις. Μεγάλα οράματα και διαψεύσεις, διάλυση πολλών ψευδαισθήσεων. Η Ελλάδα, ο κόσμος.

Σ’ ένα μεταίχμιο της ζωής της και της πρόσφατης ιστορίας μας –στη διάρκεια της δικτατορίας– η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, ανασύροντας τις μνήμες της πετράδι-πετράδι, συνθέτει το ψηφιδωτό της τριακονταετίας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ερμηνεία: Γιασεμί Κηλαηδόνη

Σκηνοθεσία: Φώτης Μακρής

Διασκευή: Στέλλα Κρούσκα, Κλεοπάτρα Τολόγκου, Φώτης Μακρής

Σκηνογραφία: Μάριος Σπηλιόπουλος

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Μουσική: Νείλος Καραγιάννης

Φωτογραφίες: Θανάσης Καρατζάς

Επιμέλεια οπτικού υλικού-trailer παράστασης: Στέφανος Κοσμίδης/ΟΡΚΗ

Διεύθυνση παραγωγής: Τζίνα Παπαδοπούλου

Παραγωγή: Μεταξουργείο ΑΜΚΕ

Τιμές εισιτηρίων: 18€ | 15€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι, 65+, πολύτεκνοι)

Προπώληση: more.com

Πέμπτη 23 Ιουλίου

Εθνικό Θέατρο

Ευριπίδη Άλκηστις

Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Μια σύγχρονη παραβολή με έντονο πολιτικό πρόσημο. Ένα έργο διφυές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, στο παιχνίδι και τον εφιάλτη, στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα.

Ο Άδμητος θα σωθεί από τον θάνατο , μόνο εάν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η Άλκηστις, η σύζυγός του, προσφέρει τον εαυτό της ως «αντάλλαγμα». Η θυσία της εκτυλίσσεται δημόσια, μπροστά στα μάτια των πολιτών, ως μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία – μια πράξη που σήμερα διαβάζεται αναπόφευκτα ως γυναικοκτονία, νομιμοποιημένη από την κοινωνική και πολιτική τάξη.

Η Άλκηστις είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο τον Θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή, όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί; Τι σηματοδοτεί η εκκωφαντική σιωπή της Άλκηστης; Και ποιο είναι το τίμημα της σωτηρίας, όταν βασίζεται στην αυτοθυσία του πιο αδύναμου;

Η Άλκηστις ενορχηστρώνεται από τον Δημήτρη Καραντζά ως σκηνικό πείραμα, όπου η μουσική, ο ήχος, η κίνηση και η ακροβασία του θεατρικού ύφους συνυπάρχουν οργανικά, δημιουργώντας έναν κόσμο ρευστό, οριακό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Με μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών και συντελεστών, η παράσταση γίνεται ένα σκηνικό επιχείρημα , που δεν αφηγείται απλώς τον μύθο, αλλά θέτει καίρια ερωτήματα για την εξουσία, το φύλο, τη θυσία και την ευθύνη της κοινωνίας απέναντι στον θάνατο της ομώνυμης –και όχι μόνο– ηρωίδας.

Πρώτες παραστάσεις: 17 & 18 Ιουλίου 2026 | Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Σύμβουλος δραματουργίας: Γκέλυ Καλαμπάκα

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Φωνητική επεξεργασία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Κάλτσιου

Βοηθός Φωτίστριας: Μαριέττα Παυλάκη



Παίζουν (αλφαβητικά): Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης Φέρης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου Υπηρέτρια, Γιώργος Ζυγούρης Ηρακλής, Ηρώ Μπέζου Άλκηστις, Γιάννης Νιάρρος Άδμητος, Κώστας Νικούλι Απόλλων, Αινείας Τσαμάτης Υπηρέτης, Θεοδώρα Τζήμου Θάνατος

Χορός: Αντώνης Αντωνόπουλος, Γιώτα Κουϊτζόγλου, Ιωάννης Μπάστας, Μαρία Μοσχούρη, Ελισσαίος Βλάχος, Γιώργος Σκαρλάτος, Άγγελος–Προκόπης Νεράντζης, Κατερίνα Λάττα, Δημήτρης Καυκάς

Το Εθνικό Θέατρο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 20€ | 15€ 65+ | 10€ Φοιτητικό, Κάρτα ανέργων, Τρίτενοι/Πολύτεκνοι, ΑμεΑ/συνοδός ΑμεΑ

Ομαδικό εισιτήριο (άνω των 20 ατόμων) 15€

Προπώληση: ticketservices.gr

Τετάρτη 27 Ιουλίου

Κάρλο Γκολντόνι Υπηρέτης δύο αφεντάδων

Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας

Ύστερα από τη θριαμβευτική περσινή της πορεία και τα συνεχόμενα πανελλαδικά sold out, η παράσταση «Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι για μια νέα μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, μια από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας, ξανασυναντά το ελληνικό κοινό μέσα από μια παράσταση με ξέφρενο ρυθμό, απολαυστική θεατρικότητα και αστείρευτη σκηνική ενέργεια που φέρει την πρωτότυπη και εκρηκτική σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα.

Στον ρόλο του παμπόνηρου και ακαταμάχητου Τρουφαλντίνου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δίνει ξανά το δικό του στίγμα σε έναν από τους πιο αγαπημένους ήρωες της παγκόσμιας κωμωδίας, οδηγώντας το έργο σε μια αδιάκοπη αλυσίδα παρεξηγήσεων, ανατροπών και εκρηκτικών καταστάσεων. Στο πλευρό του, η Φαίη Ξυλά και ένας καλοκουρδισμένος θίασος κρατούν τον ρυθμό της παράστασης σε διαρκή κίνηση, ανάμεσα στη φάρσα, τη σωματική κωμωδία και το παιχνίδι των μεταμφιέσεων.

Ο Γιάννης Κακλέας προσεγγίζει τον Γκολντόνι με τη γνωστή του θεατρική τόλμη, αναδεικνύοντας τον σωματικό παλμό, τη φαρσική ευφυΐα και τη ζωντάνια της commedia dell’arte και παίζοντας με το διαχρονικό παιχνίδι επιθυμιών και εξουσιών, χωρίς να χάνει ούτε στιγμή τη σύνδεση του έργου με το σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι μια παράσταση σπιρτόζικη, ευρηματική και βαθιά ψυχαγωγική, που μετατρέπει το κλασικό κείμενο σε μια θεατρική εμπειρία με αμεσότητα και ένταση, ενώ ταυτόχρονα σχολιάζει με σαρκασμό και χιούμορ τη διαφθορά, την υποκρισία και τις ταξικές αντιθέσεις.

Γραμμένο το 1745, ο «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Με κέντρο τον αεικίνητο Τρουφαλντίνο —έναν υπηρέτη που, κυνηγώντας το φαγητό και την επιβίωση, αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά— ο Γκολντόνι χτίζει μια αριστοτεχνική κωμωδία παρεξηγήσεων, όπου ο έρωτας, η απάτη, η πείνα, η κοινωνική θέση και η ανθρώπινη επινοητικότητα μπλέκονται ασταμάτητα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Χορογραφίες: Στεφανία Σωτηροπούλου

Πρωτότυπη Μουσική: Βάιος Πράπας

Βοηθός σκηνοθέτη: Άρης Κακλέας

Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού

Επικοινωνία & Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Διαφήμιση-social media: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Διεύθυνση Παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Φωτογραφίες promo: Ελίνα Γιουνανλή

Φωτογραφίες παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας

Παραγωγή: ARISEENTERTAINMETANDMORE & ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗ Ε.Ε.



Παίζουν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φαίη Ξυλά, Γιωργής Τσαμπουράκης , Γιώργος Ψυχογυιός, Άρης Κακλέας, Φραγκίσκη Μουστάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνος Παπαϊωάννου, Βαγγέλης Δαούσης, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Σταυριανόπουλος, Νίκος Μυλωνόπουλος

Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας

Τιμές εισιτηρίων: Από 20 €

Προπώληση: more.com

Γενικές πληροφορίες

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21:00

Πληροφορίες: Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού Δήμων Βύρωνα & Δάφνης-Υμηττού

Κύπρου 50-54, 16232 Βύρωνας | 210 7609028

www.festivalvraxon.gr | [email protected]

Προπώληση: Γραφεία Φεστιβάλ, Κύπρου 50-54, Βύρωνας | 11:00 – 15:00

Παλαιό Δημαρχείο Υμηττού, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου | 10:00 – 14:00