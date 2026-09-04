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04.09.2026 10:07

Μπορούν να σε γράψουν επειδή οδηγείς υπερβολικά αργά; – Τι ορίζει ο ΚΟΚ

04.09.2026 10:07
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credit: pixabay

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Η υπερβολικά αργή οδήγηση μπορεί να φέρει πρόστιμο βάσει ΚΟΚ, όταν εμποδίζει αδικαιολόγητα την κυκλοφορία. Πότε υπάρχει παράβαση και τι ισχύει για τα ελάχιστα όρια.

Ένα αυτοκίνητο προχωρά με πολύ χαμηλή ταχύτητα, ενώ πίσω του σχηματίζεται ουρά. Ο δρόμος είναι καθαρός, η ορατότητα καλή και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Ο οδηγός του μπορεί να θεωρεί ότι, αφού δεν ξεπερνά το όριο, δεν παραβιάζει κανέναν κανόνα. Όμως, ο ΚΟΚ προβλέπει υποχρεώσεις και για εκείνον που κινείται υπερβολικά αργά. Η απάντηση στο ερώτημα του τίτλου είναι επομένως ναι, αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η χαμηλή ένδειξη στο ταχύμετρο δεν αρκεί από μόνη της για να στοιχειοθετήσει τη συγκεκριμένη παράβαση.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για την αργή οδήγηση;

Το άρθρο 23, παράγραφος 4, του Ν. 5209/2025 ορίζει ότι ο οδηγός δεν πρέπει να εμποδίζει την ομαλή πορεία άλλων οχημάτων, κινούμενος με ασυνήθιστα χαμηλή ταχύτητα χωρίς επαρκή λόγο. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ο συνδυασμός της ασυνήθιστα αργής κίνησης, της απουσίας δικαιολογητικής αιτίας και της παρεμπόδισης των άλλων. Δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη διάταξη ένας αριθμός χιλιομέτρων κάτω από τον οποίο κάθε οδηγός θεωρείται αυτομάτως παραβάτης.

Ποιο είναι το πρόστιμο;

Η παράβαση της συγκεκριμένης υποχρέωσης εντάσσεται, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 23, στην κατηγορία Ε1-Α. Το άρθρο 108 καθορίζει για αυτήν την κατηγορία διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ, χωρίς αφαίρεση άδειας οδήγησης για τη συγκεκριμένη παράβαση από μόνη της. Αυτό έχει σημασία, επειδή η αδικαιολόγητα αργή οδήγηση μπορεί να συνυπάρχει με διαφορετικές παραβάσεις, όπως η μη συμμόρφωση σε συγκεκριμένη σήμανση. Οι κυρώσεις πρέπει να αντιστοιχούν κάθε φορά στη διάταξη που παραβιάζεται.

Το ανώτατο όριο δεν είναι υποχρεωτική ταχύτητα

Μια πινακίδα με όριο 90 χλμ./ώρα δεν σημαίνει ότι όλοι υποχρεούνται να κινούνται με 90. Ούτε προκύπτει ότι όποιος οδηγεί με 70 χλμ./ώρα παρανομεί επειδή κάποιος πίσω του θέλει να κινηθεί γρηγορότερα. Το ανώτατο όριο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο, όχι μια ταχύτητα που πρέπει να διατηρείται ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Μάλιστα, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 επιβάλλουν στον οδηγό να προσαρμόζει την ταχύτητά του στις συνθήκες. Η βροχή, η ομίχλη, το ολισθηρό οδόστρωμα, οι στροφές, η περιορισμένη ορατότητα και η παρουσία πεζών μπορούν να απαιτούν σημαντική επιβράδυνση. Αντίστοιχα, κοντά σε σχολείο ή σε έναν στενό δρόμο με δύσκολη διασταύρωση οχημάτων, η αργή κίνηση μπορεί να αποτελεί υποχρέωση ασφαλούς οδήγησης. Το ίδιο ισχύει όταν η κυκλοφοριακή συμφόρηση δεν επιτρέπει μεγαλύτερη ταχύτητα. Η πίεση του οδηγού που ακολουθεί δεν αναιρεί αυτές τις υποχρεώσεις.

Υπάρχει ελάχιστο όριο ταχύτητας;

Ο ΚΟΚ προβλέπει και υποχρεωτική ελάχιστη ταχύτητα μέσω ειδικής σήμανσης. Πρόκειται για την πινακίδα Ρ-57, με τον αριθμό της ελάχιστης ταχύτητας. Η πινακίδα Ρ-58 δηλώνει το τέλος της συγκεκριμένης υποχρέωσης. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένο αριθμητικό όριο, επομένως πρόκειται για διαφορετική περίπτωση από τη γενική απαγόρευση αδικαιολόγητης βραδυπορίας. Η μη συμμόρφωση στη Ρ-57 κατατάσσεται από το άρθρο 7 στην κατηγορία Ε1-Β, η οποία προβλέπει 30 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 10 ημέρες. Φυσικά, η ύπαρξη ελάχιστου ορίου δεν σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με αυτήν την ταχύτητα μπροστά σε ακινητοποιημένη ουρά ή σε άμεσο κίνδυνο. Η αναγκαία επιβράδυνση και η αποφυγή σύγκρουσης εξακολουθούν να επιβάλλονται.

Τι ισχύει στον αυτοκινητόδρομο

Μια ακόμη διάκριση αφορά το άρθρο 33. Στους αυτοκινητοδρόμους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας απαγορεύεται, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, η κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων που εκ κατασκευής ή από άλλη αιτία δεν μπορούν να αναπτύξουν σε οριζόντιο δρόμο ταχύτητα μεγαλύτερη των 70 χλμ./ώρα. Η διάταξη αφορά την ικανότητα του οχήματος να αναπτύξει ταχύτητα. Δεν θεσπίζει υποχρέωση να κινείται κάθε αυτοκίνητο συνεχώς πάνω από τα 70 χλμ./ώρα, ακόμη και σε μποτιλιάρισμα ή κακοκαιρία.

Τι κάνεις όταν πίσω σου σχηματίζεται ουρά

Ο οδηγός που κινείται αργά πρέπει να διευκολύνει την ασφαλή κυκλοφορία. Το άρθρο 21, παράγραφος 7, προβλέπει ότι εκείνος που αντιλαμβάνεται πως άλλος οδηγός ετοιμάζεται να τον προσπεράσει οφείλει να κινηθεί προς το δεξιό άκρο και να μην αυξήσει την ταχύτητά του. Προβλέπει επίσης ότι ο οδηγός αργού ή ογκώδους οχήματος, όταν η προσπέρασή του δυσκολεύεται από τη στενότητα ή την κατάσταση του δρόμου σε συνδυασμό με την αντίθετη κυκλοφορία, οφείλει να μειώσει ταχύτητα και να πλησιάσει όσο γίνεται δεξιά, ώστε να διευκολύνει όσους ακολουθούν. Από την άλλη πλευρά, εκείνος που βρίσκεται πίσω εξακολουθεί να έχει ευθύνη για νόμιμη και ασφαλή προσπέραση. Ο εκνευρισμός δεν δικαιολογεί έναν επικίνδυνο ελιγμό. Αν ο προπορευόμενος κινείται υπερβολικά αργά, περιμένεις το σημείο όπου επιτρέπεται και μπορείς να περάσεις με ασφάλεια, χωρίς να μετατρέπεις την καθυστέρηση σε κίνδυνο.

Πηγή: autotypos.gr

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 11:50
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