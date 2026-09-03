Το Kia PV5 αναδείχθηκε ως το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα στην Ευρώπη (photos)

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Το Kia PV5 αναδείχθηκε ως το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Όλα αυτά όταν οι πωλήσεις ηλεκτρικών van στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 37,5% σε ετήσια βάση, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 13,9%, έναντι 10,2% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, το PV5 κατέγραψε πωλήσεις 13.116 μονάδων, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των ηλεκτρικών van στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία C. Είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις Cargo (μεταφοράς φορτίου), Passenger (μεταφοράς επιβατών) και Chassis Cab (πλαίσιο-καμπίνα) για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Μάλιστα κατέλαβε την πρώτη θέση σε 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας (2.206 μονάδες) και του Ηνωμένου Βασιλείου (3.361 μονάδες). Ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα, το PV5 ήταν το van με τις περισσότερες πωλήσεις στη Δανία (1.222 μονάδες), την Ολλανδία (1.196 μονάδες), τη Νορβηγία (739 μονάδες) και τη Σουηδία (1.414 μονάδες).

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