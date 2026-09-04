Τουρκία: Μάχη αστυνομικών με τρομοκράτη του ISIS σε σταθμό λεωφορείων στην Κωνσταντινούπολη – Έπεσε νεκρός (Video)

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Μάχη με έναν 21χρονο, για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα στην Τουρκία έδωσαν αστυνομικοί και στελέχη των μυστικών υπηρεσιών (ΜΙΤ) σε σταθμό λεωφορείων σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης.
Οι τουρκικές αρχές είχαν πληροφορίες ότι ο 21χρονος Μπερκάν Τσιλ σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε τουρκικό έδαφος για λογαριασμό του Ισλαμικού Κράτους (ISIS).
Αρχικά τον αναζήτησαν σε δύο διαφορετικές διευθύνσεις στις πόλεις Πεντίκ και Τούζλα αλλά δεν τον βρήκαν εκεί. Πληροφορήθηκαν, όμως, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ότι είχε αγοράσει εισιτήριο για να επιβιβαστεί σε λεωφορείο από τον σταθμό Σουλτανμπεϊλί.
Εκεί ήταν που τελικά τον εντόπισαν οι αστυνομικοί, στη θέα των οποίων ο 21χρονος άνοιξε πρώτος πυρ, στον οποίο απάντησαν τα στελέχη των τουρκικών αρχών εξουδετερώνοντας τον.
Εκτός από τον 21χρονο τρομοκράτη που έπεσε νεκρός, από τα πυρά που ανταλλάγησαν τραυματίστηκε ένα άτομο που βρισκόταν στον σταθμό λεωφορείων κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρισης.
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