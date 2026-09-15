Μπαχάμες: Καρχαρίας επιτέθηκε σε 37χρονη τουρίστρια που κολυμπούσε με δελφίνια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια 37χρονη τουρίστρια από την Αυστρία τραυματίστηκε σοβαρά, όταν της επιτέθηκε καρχαρίας ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπίμινι στις Μπαχάμες, σύμφωνα με το CBS News.

Η γυναίκα βρισκόταν στη θάλασσα στο πλαίσιο οργανωμένης εκδρομής για κολύμβηση με δελφίνια, όταν σημειώθηκε η επίθεση. Όπως ανέφερε η αστυνομία, το περιστατικό συνέβη περίπου 3,5 μίλια, δηλαδή 5,6 χιλιόμετρα, μακριά από τις ακτές του νησιού.

Από την επίθεση η 37χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα στον δεξιό αστράγαλο. Μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε στην κοινοτική κλινική του Μπίμινι, όπου έφτασε λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα της Δευτέρας, 14/9, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των Αρχών.

A 37-year-old woman from Austria reportedly suffered injuries after being attacked by a shark while swimming off the coast of an island of the Bahamas, according to police. https://t.co/TiDp0eG16e — ABC News (@ABC) September 15, 2026

Η σοβαρότητα των τραυμάτων της οδήγησε στην απόφαση για αεροδιακομιδή της στο Νιου Πρόβιντενς, το πολυπληθέστερο νησί των Μπαχαμών, ώστε να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Προς το παρόν παραμένουν άγνωστες περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στη γυναίκα, όπως και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Η αστυνομία και οι αρμόδιες τοπικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Τι όπλο θα μπορούσαν να έχουν θέσει σε τροχιά οι ΗΠΑ στο διάστημα;

Forbes 400: Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ το 2026 – Η ελληνική «παρουσία» στη λίστα

Τρόμος σε πτήση Boeing 737 στο Ιράν: Η καμπίνα άρχισε να διαλύεται μετά την απογείωση – Πανικόβλητοι οι επιβάτες (Video)











