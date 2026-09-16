Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 0-1 με γκολ του 19χρονου Μύθου

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Ένα γκολ του Ανέστη Μύθου ήταν αρκετό για να «αποδράσει» ο ΠΑΟΚ από το Περιστέρι, καταβάλλοντας την αντίσταση του Ατρόμητου, σε παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 20ο λεπτό κι έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι που είχε και δοκάρι σε προσπάθεια του Τάχα Άλι. Η συνολική εικόνα, πάντως, του αγώνα μάλλον αδικεί τους παίκτες του Ντούσαν Κέρκεζ που μόχθησαν πολύ, «φώναξαν» για δύο περιπτώσεις πέναλτι, αλλά τους έλειπε το καθαρό μυαλό στην τελική πάσα.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε δις από αέρος με Καμαρά (3’) και Μύθου (11’), αλλά το γκολ ήρθε από χαμηλά. Ο Κένι έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Μύθου στην κίνηση με πλασέ από το σημείο του πέναλτι νίκησε τον Ντιένγκ – κακή η αντίδρασή του – για το 0-1 στο 21’. Ο Ατρόμητος προσπάθησε άμεσα να ισοφαρίσει, αλλά ο Τσιφτσής ήταν σε ετοιμότητα στο δεξί σουτ του Πνευμονίδη.

Δυο λεπτά μετά, ο τελευταίος βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Κόστα. Ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας έδειξε την άσπρη βούλα αλλά από το VAR (Στέφανος Κουμπαράκης, Βασίλειος Φίτσας) τον κάλεσαν για on field review. Ο Γρεβενιώτης διαιτητής έκρινε πως ήταν λάθος η αρχική του απόφαση, ανακαλώντας το πέναλτι και, λογικά, ξεσηκώνοντας τον πάγκο των γηπεδούχων.

Ως το τέλος του ημιχρόνου το σκηνικό ήταν στην περιοχή του Τσιφτσή, χωρίς όμως ο Ατρόμητος να φτιάξει κάποια μεγάλη φάση. Οι Θεσσαλονικείς, από την άλλη, είχαν να λένε για μια επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Κένι που πέρασε άουτ, στο ημίωρο. Ίδια εικόνα και στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους, με τον Ατρόμητο να είναι πιεστικός, αλλά να δυσκολεύεται στην τελική πάσα και τον ΠΑΟΚ να αρέσκεται σε σποραδικές αντεπιθέσεις.

Πιο επικίνδυνη στιγμή ήταν ένα γύρισμα του Τσούμπερ (52’), στο οποίο έβαλε το πόδι ο Κόστα, αναγκάζοντας σε ακαριαία επέμβαση τον Τσιφτσή ώστε να αποφευχθεί το αυτογκόλ. Με το που έκαναν οι δυο προπονητές μαζεμένες αλλαγές, ήρθε η σπουδαία φάση για τους φιλοξενούμενους. Ατομική ενέργεια και πλασέ του Άλι (70’), με την μπάλα να βρίσκει οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει έξω. Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για νέο πέναλτι, αυτή τη φορά σε χέρι του Χατσίδη (72’), όμως η διαιτητική ομάδα είχε άλλη άποψη.

Το 0-1 έμεινε μέχρι τέλους, αφού ο Τσιφτσής μπλόκαρε και το πλασέ του Κώτση στο 89’, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στους τέσσερις (4) βαθμούς και να αφήνει τον Ατρόμητο στους τρεις (3), με τις δυο ομάδες ωστόσο να έχουν δώσει από δύο παιχνίδια.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Κίτρινες: Πνευμονίδης, Περέα – Τσιφτσής.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Λύρατζης (46’ Μουντές), Μήτογλου, Μάγκνουσον, Ούρονεν, Καραμάνης (68’ Τσιλούλης), Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Τσούμπερ (56’ Περέα), Σερζίνιο (80’ Παπαδόπουλος), Τσαντίλας (68’ Κώτσης).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο (67’ Εντιαγέ), Κόστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς (58’ Ζαφείρης), Γιάκιτς, Χατσίδης, Καμαρά (67’ Πέλκας), Άλι (86’ Σανταμαρία), Μύθου (67’ Μπαταούλας).

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