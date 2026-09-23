search
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 15:07
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2026 14:57

Θέατρο για παιδιά: «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη σε δραματουργική επεξεργασία Γιώργου Τσαγκαράκη | Από 18/10 στο Θέατρο Arroyo

23.09.2026 14:57
adv_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη

  • Δραματουργική επεξεργασία & Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσαγκαράκης
  • Πρεμιέρα: 18 Οκτωβρίου, στις 11:30
  • Θέατρο Arroyo

Για παιδιά από 4 ετών και πάνω

«Βάλε το αφτί σου στη βιολέτα,

μίλα στου ρόδου την καρδιά

κι άκου μετά τι σ’ απαντάνε

όλου του κόσμου τα παιδιά.»

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Η μικρή Ελπίδα θέλει να μαθαίνει τα πάντα γύρω της. Ρωτάει τις δασκάλες της, ρωτάει τη μαμά της, ψάχνει, διαβάζει -τίποτα δεν της φτάνει! Πιο πολύ απ’ όλα όμως χαίρεται να κάνει παρέα με το αγαπημένο της κουκλάκι, τον Παλιάτσο.

Μαζί του ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι, για να ανακαλύψει πώς είναι τα πράγματα στη Γη -αλλά και στους άλλους πλανήτες- και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να ζούμε σε έναν κόσμο χαρούμενο, σαν να έχουμε για πάντα Άνοιξη.

Το έργο «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη είναι μια, έντονα διαδραστική, μουσικοθεατρική παράσταση, που μιλάει στα παιδιά για ζητήματα βαθιά επίκαιρα: την αξία της συνεργασίας και την ανάγκη όλων μας για έναν πλανήτη βιώσιμο, όμορφο, ειρηνικό.

Αφετηρία στάθηκαν τα παιδικά ποιήματα του ομότιτλου βιβλίου, που η ομάδα της παράστασης μελοποίησε στο σύνολό τους, δίνοντας στη μουσική κεντρικό ρόλο –παίζεται ζωντανά επί σκηνής από δύο καταξιωμένες καλλιτέχνιδες και λειτουργεί ως οδηγός της αφήγησης, ενώ το διαδραστικό παιχνίδι καλεί το κοινό να συμμετέχει ενεργά στην ιστορία.

Με τη φαντασία ως πυξίδα και τη βοήθεια της τεχνολογίας, το σκηνικό μεταμορφώνεται συνεχώς σε ένα ιδιότυπο θέατρο σκιών, όπου λαϊκά στοιχεία συναντούν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ενώ η κίνηση και ο χορός ενώνουν σκηνή και κοινό.

Έτσι, η Ελπίδα ταξιδεύει στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας, ανακαλύπτει την αξία της ενσυναίσθησης και της αποδοχής του «άλλου» -και βρίσκει, τελικά, πολλές από τις απαντήσεις που έψαχναν τα αμέτρητα ερωτήματά της.

Ταυτότητα παράστασης

  • «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη
  • Από το Θίασο Λαϊκού Θεάτρου MATICAPI
  • Για παιδιά από 4 ετών και άνω

Πρεμιέρα: Κυριακή 18/10 στις 11:30

  • Συγγραφή: Φώντας Λάδης
  • Σκηνοθεσία / Δραματουργία / Πρωτότυπα κείμενα: Γιώργος Τσαγκαράκης
  • Βοηθός Σκηνοθέτη: Σοφία Σίμου
  • Σκηνικά / Κοστούμια: Βικτώρια Νταρίλα
  • Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Ζιώγαλας
  • Επιμέλεια κίνησης: Βαγγελιώ Κυριαζίδου
  • Σύνθεση πρωτότυπης μουσικής: Πολυξένη Καράκογλου & Νατάσσα Μουσάδη
  • Φωτογραφίες / Trailer: Άκης Βαλεργάκης
  • Γραφιστικά: Νατάσσα Μουσάδη
  • Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Τσαγκαράκης
  • Οργάνωση Παραγωγής: MATICAPI
  • Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Παίζουν οι: Νικολία Βουκελάτου, Σοφία Σίμου, Φιλύρα Φίλιππα

Μουσικοί επί σκηνής: Πολυξένη Καράκογλου, Νατάσσα Μουσάδη

Πού: Θέατρο Arroyo, Μεγ. Αλεξάνδρου 128, Αθήνα (Μετρό Κεραμεικός)
Πότε: Κάθε Κυριακή στις 11:30 και καθημερινές για σχολεία και συλλόγους
Εισιτήρια: 15€ (γενική είσοδος), 10€ (άνεργοι, ΑμεΑ, άνω των 65 ετών) à early bird: 10€ για τα πρώτα 100 εισιτήρια
Προπώληση: ΕΔΩ

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6934654289
Διάρκεια: 60’ (χωρίς διάλειμμα)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xi_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 10 «καυτά σημεία» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

adv_new
ADVERTORIAL

Θέατρο για παιδιά: «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη σε δραματουργική επεξεργασία Γιώργου Τσαγκαράκη | Από 18/10 στο Θέατρο Arroyo

tajani
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι δεν πήγε στον ΟΗΕ, έστειλε τον Ταγιάνι κι αυτός κράτησε αποστάσεις από τον Τραμπ

vitioforo_kifisos_2309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Το βυτιοφόρο άδειασε επικίνδυνα απόβλητα τουλάχιστον τέσσερις φορές σε 20 μέρες – Τι λένε οι καθηγητές (photos/videos)

PERIPOLIKO_NEW_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη καταζητούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απαγωγή και ληστεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και επισήμως ο Άκης Πετρετζίκης θα μαγειρεύει και θα ταξιδεύει στον σταθμό τη νέα σεζόν

kyranakis- maniatis – mpakogianni- tsimaris – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Ντόρα κάνει συστάσεις, ο Κυρανάκης αιφνιδιάζει, η Λατινοπούλου και οι δικαστικές περιπέτειες, το ΠΑΣΟΚ και η Υγεία, ο Μανιάτης και το ATCS

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Στα ATM αύριο οι πρώτοι δικαιούχοι - Ποιοι θα πληρωθούν μετά το Σαββατοκύριακο (video)

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερο Ισραήλ έγινε η Κύπρος; Τα ακίνητα που πέρασαν στα χέρια ισραηλινών και οι καθυστερημένες ανησυχίες για την «ξένη επιρροή»

petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 15:01
xi_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 10 «καυτά σημεία» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

adv_new
ADVERTORIAL

Θέατρο για παιδιά: «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη σε δραματουργική επεξεργασία Γιώργου Τσαγκαράκη | Από 18/10 στο Θέατρο Arroyo

tajani
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι δεν πήγε στον ΟΗΕ, έστειλε τον Ταγιάνι κι αυτός κράτησε αποστάσεις από τον Τραμπ

1 / 3