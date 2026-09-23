Θέατρο για παιδιά: «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη σε δραματουργική επεξεργασία Γιώργου Τσαγκαράκη | Από 18/10 στο Θέατρο Arroyo

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«Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη

Δραματουργική επεξεργασία & Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσαγκαράκης

Πρεμιέρα: 18 Οκτωβρίου, στις 11:30

Θέατρο Arroyo

Για παιδιά από 4 ετών και πάνω

«Βάλε το αφτί σου στη βιολέτα,

μίλα στου ρόδου την καρδιά

κι άκου μετά τι σ’ απαντάνε

όλου του κόσμου τα παιδιά.»

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Η μικρή Ελπίδα θέλει να μαθαίνει τα πάντα γύρω της. Ρωτάει τις δασκάλες της, ρωτάει τη μαμά της, ψάχνει, διαβάζει -τίποτα δεν της φτάνει! Πιο πολύ απ’ όλα όμως χαίρεται να κάνει παρέα με το αγαπημένο της κουκλάκι, τον Παλιάτσο.

Μαζί του ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι, για να ανακαλύψει πώς είναι τα πράγματα στη Γη -αλλά και στους άλλους πλανήτες- και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να ζούμε σε έναν κόσμο χαρούμενο, σαν να έχουμε για πάντα Άνοιξη.

Το έργο «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη είναι μια, έντονα διαδραστική, μουσικοθεατρική παράσταση, που μιλάει στα παιδιά για ζητήματα βαθιά επίκαιρα: την αξία της συνεργασίας και την ανάγκη όλων μας για έναν πλανήτη βιώσιμο, όμορφο, ειρηνικό.

Αφετηρία στάθηκαν τα παιδικά ποιήματα του ομότιτλου βιβλίου, που η ομάδα της παράστασης μελοποίησε στο σύνολό τους, δίνοντας στη μουσική κεντρικό ρόλο –παίζεται ζωντανά επί σκηνής από δύο καταξιωμένες καλλιτέχνιδες και λειτουργεί ως οδηγός της αφήγησης, ενώ το διαδραστικό παιχνίδι καλεί το κοινό να συμμετέχει ενεργά στην ιστορία.

Με τη φαντασία ως πυξίδα και τη βοήθεια της τεχνολογίας, το σκηνικό μεταμορφώνεται συνεχώς σε ένα ιδιότυπο θέατρο σκιών, όπου λαϊκά στοιχεία συναντούν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ενώ η κίνηση και ο χορός ενώνουν σκηνή και κοινό.

Έτσι, η Ελπίδα ταξιδεύει στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας, ανακαλύπτει την αξία της ενσυναίσθησης και της αποδοχής του «άλλου» -και βρίσκει, τελικά, πολλές από τις απαντήσεις που έψαχναν τα αμέτρητα ερωτήματά της.

Ταυτότητα παράστασης

«Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη

του Από το Θίασο Λαϊκού Θεάτρου MATICAPI

Για παιδιά από 4 ετών και άνω

Πρεμιέρα: Κυριακή 18/10 στις 11:30

Συγγραφή: Φώντας Λάδης

Φώντας Λάδης Σκηνοθεσία / Δραματουργία / Πρωτότυπα κείμενα: Γιώργος Τσαγκαράκης

Γιώργος Τσαγκαράκης Βοηθός Σκηνοθέτη: Σοφία Σίμου

Σοφία Σίμου Σκηνικά / Κοστούμια: Βικτώρια Νταρίλα

Βικτώρια Νταρίλα Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Ζιώγαλας

Γιώργος Ζιώγαλας Επιμέλεια κίνησης: Βαγγελιώ Κυριαζίδου

Βαγγελιώ Κυριαζίδου Σύνθεση πρωτότυπης μουσικής: Πολυξένη Καράκογλου & Νατάσσα Μουσάδη

Φωτογραφίες / Trailer: Άκης Βαλεργάκης

Άκης Βαλεργάκης Γραφιστικά: Νατάσσα Μουσάδη

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Τσαγκαράκης

Γιώργος Τσαγκαράκης Οργάνωση Παραγωγής: MATICAPI

MATICAPI Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Παίζουν οι: Νικολία Βουκελάτου, Σοφία Σίμου, Φιλύρα Φίλιππα

Μουσικοί επί σκηνής: Πολυξένη Καράκογλου, Νατάσσα Μουσάδη

Πού: Θέατρο Arroyo, Μεγ. Αλεξάνδρου 128, Αθήνα (Μετρό Κεραμεικός)

Πότε: Κάθε Κυριακή στις 11:30 και καθημερινές για σχολεία και συλλόγους

Εισιτήρια: 15€ (γενική είσοδος), 10€ (άνεργοι, ΑμεΑ, άνω των 65 ετών) à early bird: 10€ για τα πρώτα 100 εισιτήρια

Προπώληση: ΕΔΩ

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6934654289

Διάρκεια: 60’ (χωρίς διάλειμμα)