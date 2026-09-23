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23.09.2026 15:54

Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον μοιραίο καυγά για μια ξαπλώστρα

23.09.2026 15:54
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Ελεύθεροι αφέθηκαν οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 82χρονου στην πλαζ Βουλιαγμένης.

Μετά την απολογία του, ο 76χρονος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της υποχρέωσης εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μία φορά τον μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρξε λεκτικός διαπληκτισμός και σωματική επαφή, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι δεν χτύπησε τον 82χρονο στο κεφάλι, αλλά απλώς τον απώθησε.

Όσο για την 21χρονη, που φέρεται ως απλή συνεργός, παραγγέλθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

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