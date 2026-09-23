Επιμένει ο Αυλωνίτης σε διάλογο με Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Βαρουφάκη και δυνάμεις της Κεντροαριστεράς

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Τη θέση ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει, μετά τις εκλογές, να εξετάσει το ενδεχόμενο διαλόγου και συνεννόησης με τις πολιτικές δυνάμεις που κινούνται στον χώρο της Κεντροαριστεράς επανέλαβε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Ο βουλευτής, ο οποίος εντάχθηκε πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ, επανήλθε στο ζήτημα λίγες ημέρες μετά τις αρχικές δηλώσεις του, οι οποίες είχαν προκαλέσει συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Τότε είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας, διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι βασική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι η διεκδίκηση της πρώτης θέσης και η παρουσίαση μιας αυτοδύναμης πολιτικής και κυβερνητικής πρότασης.

Σε συνέντευξή του στο OPEN, ο κ. Αυλωνίτης διεύρυνε αυτή τη φορά το πλαίσιο των πιθανών συνομιλητών, αναφέροντας ονομαστικά τον Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΜέΡΑ25, εφόσον εξασφαλίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, καθώς και τη Νέα Αριστερά. Όπως ανέφερε, πρόκειται, κατά την άποψή του, για κόμματα που κινούνται στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

«Εγώ πιστεύω ότι στις δεύτερες εκλογές […] μπορούμε να κουβεντιάσουμε με όλους. Τα όμορα, δηλαδή, τα όμορα κόμματα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως θα μπορούσε να υπάρξει συζήτηση «και με τον Τσίπρα», «και με τον ΣΥΡΙΖΑ», αλλά και με το ΜέΡΑ25, εφόσον βρίσκεται στη Βουλή, καθώς και με τη Νέα Αριστερά.

Η σχετική συζήτηση ξεκίνησε έπειτα από ερώτηση του Νίκου Στραβελάκη, ο οποίος έθεσε ένα υποθετικό εκλογικό σενάριο: η Νέα Δημοκρατία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση χωρίς να διαθέτει τους απαραίτητους συσχετισμούς για σχηματισμό κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας να έρχεται δεύτερος και το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον κ. Αυλωνίτη εάν, σε μια τέτοια περίπτωση, θα ήταν διατεθειμένος να συζητήσει με τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο βουλευτής απάντησε ότι, μετά και από μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, τα κόμματα θα πρέπει να λάβουν υπόψη το μήνυμα της κάλπης και να εξετάσουν τις δυνατότητες συνεννόησης με πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται σε συγγενή ιδεολογικό χώρο.

«Αν το ΠΑΣΟΚ συνεργαστεί με τη ΝΔ, εγώ πάω σπίτι μου»

Ξεκάθαρη ήταν η θέση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. «Εάν συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, εγώ πάω σπίτι μου», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα ερχόταν σε αντίθεση με την πολιτική και ιδεολογική κατεύθυνση που έχει αποφασίσει το κόμμα, επισημαίνοντας ότι δεν θα ήταν συνεπές, όπως είπε, να αποκλείεται προεκλογικά μια συνεργασία με τη ΝΔ και μετά τις εκλογές να ακολουθείται διαφορετική στάση.

«Δεν είναι δυνατό να έχει προσανατολιστεί όλη σου η ιδεολογική τακτική, το πρόγραμμά σου και το συνέδριό σου να λέει ότι δεν συμμαχείς με τη ΝΔ και την επόμενη ημέρα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα να συμμαχείς με την κυβέρνηση που πολεμούσες», σημείωσε.

«Δεν ανασκεύασα – πρόσθεσα και επεξήγησα»

Ο κ. Αυλωνίτης κλήθηκε, παράλληλα, να σχολιάσει τη διευκρίνιση που είχε δώσει μετά τις αρχικές δηλώσεις του για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες.

Ο ίδιος απέρριψε την άποψη ότι ανασκεύασε ή διαφοροποίησε τη θέση του. «Δεν ανασκεύασα. Πρόσθεσα και επεξήγησα», είπε, υποστηρίζοντας ότι οι αρχικές του δηλώσεις πήραν μεγαλύτερη έκταση μέσα από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν από τα μέσα ενημέρωσης.

«Μου κάνατε ερωτήσεις, υποθετικές μεν, αλλά ένας πολιτικός όταν ερωτάται μπορεί να απαντήσει», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε περίπτωση που μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και ακολουθήσει δεύτερη κάλπη, τα κόμματα οφείλουν να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα και να ακούσουν, όπως είπε, την εντολή των πολιτών.

«Δεν είμαι φερέφωνο»

Σε ερώτηση για το πώς θα τοποθετηθεί εάν η προσωπική του άποψη δεν συμπίπτει με την επίσημη γραμμή του ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης απάντησε ότι δεν προτίθεται να αποφεύγει τη δημόσια έκφραση των θέσεών του.

«Και τι να κάνουμε δηλαδή, να μην μιλάω; Δεν είμαι φερέφωνο», δήλωσε, επαναφέροντας το επιχείρημα ότι οι τοποθετήσεις του αφορούσαν υποθετικά σενάρια.

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα εάν υπάρχει εκ των προτέρων αποκλεισμός οποιασδήποτε συζήτησης με τον ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ κληθεί να συμμετάσχει σε διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης.

Ο κ. Αυλωνίτης υπογράμμισε, τέλος, ότι τάσσεται διαχρονικά υπέρ του πολιτικού διαλόγου και των συναινέσεων. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιδιώκει την πρώτη θέση στις εκλογές, προβάλλοντας το πρόγραμμά του και ζητώντας την ψήφο των πολιτών, χωρίς παράλληλα να αποκλείει εκ των προτέρων το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας, το οποίο θα κριθεί από το αποτέλεσμα της κάλπης.

«Να επιδιώκει την πρώτη θέση, να διαφημίζει το πρόγραμμά του ώστε να πείσει τον κόσμο και ταυτόχρονα να μπορεί να γίνει μια τέτοια συνεργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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