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23.09.2026 16:52

Βουλή: Διαφοροποιήσεις «γαλάζιων» στις άρσεις ασυλίας Αυγενάκη και Λαζαρίδη

23.09.2026 16:52
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«Γαλάζιες» διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν στην ονομαστική ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη.

Το κλίμα είχε «διαγνωστεί» από νωρίς στην ΚΟ της ΝΔ, εξ ου και είχε δοθεί γραμμή για «ψήφο κατά συνείδηση» στους γαλάζιους βουλευτές. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία είναι αυτή που εισηγείται στην Ολομέλεια, η ΝΔ είχε ταχθεί κατά της άρσης, μάλιστα και οι δύο παραπεμπόμενοι βουλευτές είχαν ζητήσει να μην αρθεί η ασυλία τους. Ωστόσο ακολούθησαν γκρίνιες στην γαλάζια κυβερνητική ομάδα, για «προστασία» ορισμένων βουλευτών, κάτι που δεν είχε συμβεί με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου υπήρξαν μαζικά άρσεις ασυλίας.

Έτσι, κατά την ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, υπήρξαν αρκετές απουσίες βουλευτών της ΝΔ, αλλά και ένα «παρών» και ένα «υπέρ» εκ παραδρομής.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Πασχαλίδης, βουλευτής Καβάλας της ΝΔ δήλωσε «παρών» στην άρση ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη του οποίου επίσης εκλογική περιφέρεια είναι η Καβάλα.

Σημειώθηκαν και τρεις αποχές: οι Γιάννης ΚεφαλογιάννηςΓιάννης Οικονόμου και Άγγελος Συρίγος δεν ψήφισαν στις άρσεις ασυλίας των «γαλάζιων» συναδέλφων τους Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, ενώ συμμετείχαν κανονικά στην ψηφοφορία για τα υπόλοιπα αιτήματα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ταυτόχρονα, οι Δημήτρης ΑβραμόπουλοςΝτόρα Μπακογιάννη και Μάξιμος Σενετάκης, συγακαταλέγονται στους απόντες, καθώς επέλεξαν να μην συμμετάσχουν καθόλου στη ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Ειδική περίπτωση θεωρείται ο Γιάννης Λοβέρδος, καθώς -εκ παραδρομής σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστηρίζει- ψήφισε υπέρ της άρσης της ασυλίας του Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά καταψήφισε το εισαγγελικό αίτημα για τον Μακάριο Λαζαρίδη. Ταυτοχρόνως, ψήφισε να αρθεί η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από τη μήνυση του αστυνομικού, αλλά να μην αρθεί η ασυλία της για τη μήνυση Σεβαστίδη.

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