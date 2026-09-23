Με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα

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Σε ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο επιχειρεί να εντάξει η Ελλάδα τη δημιουργία των δύο νέων θαλάσσιων πάρκων, ζητώντας την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για την υλοποίηση και τη διαχείρισή τους.

Τα δύο πάρκα εντάσσονται, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021–2027», το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους. Η εξέλιξη προσδίδει ευρωπαϊκή διάσταση στο έργο, καθώς η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει το ελληνικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) για την περίοδο 2021–2027. Το πρόγραμμα προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση δράσεων για την προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης για προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και περιοχές Natura 2000.

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