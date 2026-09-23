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23.09.2026 17:43

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός έπαθε επιληπτική κρίση και παρέσυρε τέσσερα οχήματα (Video/Photos)

23.09.2026 17:43
thessaloniki

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη.

Οδηγός έπαθε επιληπτική κρίση ενώ οδηγούσε και παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 12.00 στην οδό Μοναστηρίου, στο ύψος γνωστού ξενοδοχείου. Το πόδι του 30χρονου οδηγού κόλλησε στο γκάζι και πήρε σβάρνα ό,τι βρήκε μπροστά του.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική προκειμένου να τον απεγκλωβίσει . «Ζούμε από θαύμα» δήλωσε στη Voria.gr γυναίκα που είδε το αμάξι της να παρασύρεται από το ΙΧ.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

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