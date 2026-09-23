Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός έπαθε επιληπτική κρίση και παρέσυρε τέσσερα οχήματα (Video/Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη.
Οδηγός έπαθε επιληπτική κρίση ενώ οδηγούσε και παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι.
Όλα συνέβησαν γύρω στις 12.00 στην οδό Μοναστηρίου, στο ύψος γνωστού ξενοδοχείου. Το πόδι του 30χρονου οδηγού κόλλησε στο γκάζι και πήρε σβάρνα ό,τι βρήκε μπροστά του.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική προκειμένου να τον απεγκλωβίσει . «Ζούμε από θαύμα» δήλωσε στη Voria.gr γυναίκα που είδε το αμάξι της να παρασύρεται από το ΙΧ.
Ο 30χρονος μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Διαβάστε επίσης
Κυψέλη: Δεν θα επανεκκινήσει ο μετροπόντικας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι – «Κλειδί» οι πραγματογνωμοσύνες, τι λένε ΑΒΑΞ, Ελληνικό Μετρό και υπουργείο
Κυριακή Γρίβα: Αναβλήθηκε η δίκη στο εφετείο, απών ο δολοφόνος της – Οργή από τη μητέρα της για την παραμονή του στο ψυχιατρείο
Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Ο σπαρακτικός όρκος του αδελφού της Πηνελόπης στην κηδεία της – Θρήνος στο τελευταίο «αντίο»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.