Ιαπωνία: Στους 9 οι νεκροί από τον τυφώνα Dujuan, φόβοι ότι θα αυξηθούν

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Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, ο οποίος προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις γύρω από τη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας αυτή την εβδομάδα, έφθασε τους 9 νεκρούς, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Ο απολογισμός αυτός ενδέχεται ωστόσο να γίνει ακόμα πιο βαρύς. Σωστικά συνεργεία εξακολουθούσαν να αναζητούν τέσσερις αγνοούμενους στους νομούς Τσίμπα και Κανάγκαουα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, επικαλούμενο τις αρχές των περιοχών αυτών, κοντά στο Τόκιο.

🌧️ #PlanetaOnce | El tifón Dujuan deja víctimas, personas desaparecidas y daños en #Japón tras provocar lluvias récord, inundaciones y deslizamientos de tierra.



Conoce las zonas más afectadas. 👇🏼



🔗 https://t.co/ofwnPFTYp4#OnceNoticias 🔻 pic.twitter.com/ZGIGPW14U3 — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) September 22, 2026

Προηγούμενοι απολογισμοί χθες έκαναν κατά σειρά λόγο για 2, κατόπιν 4, έπειτα 7 θανάτους.

Ο 25ος τυφώνας της χρονιάς στην Ιαπωνία κινείται προς τα ανοικτά του αρχιπελάγους, στον Ειρηνικό, αφού προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές ειδικά στον νομό Τσίμπα, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και πλημμύρες.

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