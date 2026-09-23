Ουκρανία: Οκτώ νεκροί από ρωσικά πλήγματα – Στο στόχαστρο βιομηχανίες και ενεργειακές υποδομές

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Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ρωσικά πλήγματα στη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας και στα μέτωπα, σύμφωνα με χθεσινή (22/9) ενημέρωση ουκρανικών αξιωματούχων.

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντούσε τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, προτού απευθύνει ομιλία στους άλλους ηγέτες σήμερα.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «στοχοποιούν εσκεμμένα επιχειρήσεις, αγροκτήματα, αποθήκες, σιδηροτροχιές, ενεργειακές υποδομές και πολυκατοικίες», κατήγγειλε χθες ο ουκρανός πρωθυπουργός Σερχίι Κορέτσκι.

Από την πλευρά τους οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κλιμακώσει τις δικές τους επιδρομές μακράς εμβέλειας, ιδίως με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, στοχοποιώντας ιδίως διυλιστήρια και εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου. Χθες, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν διυλιστήριο στην Ούφα, 1.300 και πλέον χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ακόμη ανέφεραν ότι έπληξαν διυλιστήριο στην περιφέρεια Σαμάρα, στις όχθες του Βόλγα.

Ο περιφερειάρχης στη Σαμάρα επιβεβαίωσε ότι ουκρανικά drones έπληξαν πολιτικούς στόχους, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η Μόσχα και το Κίεβο συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακές υποδομές, κάτι που κάθε άλλο παρά έχει επιβεβαιωθεί ως τώρα.

Χθες χτυπήθηκαν βιομηχανίες στις ουκρανικές πόλεις Ντνίπρο, Κρεβί Ρι και Πάβλοχραντ, σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη της Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Χάνζα.

Σε εγκατάσταση στην πρώτη πόλη σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι επτά, ανακοίνωσε η εταιρεία Interpipe, στην οποία ανήκει.

Παράλληλα ουκρανοί εισαγγελείς έκαναν λόγο για δυο νεκρούς στη Χερσώνα (νότια) και ο περιφερειάρχης Οδησσού ανέφερε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην ομώνυμη πρωτεύουσά της, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Μαύρη Θάλασσα.

Η αστυνομία στην περιφέρεια Ντονέτσκ, επίκεντρο των μαχών, έκανε λόγο για έναν νεκρό εξαιτίας της ρίψης κατευθυνόμενης βόμβας από ρωσικό αεροσκάφος. Η Κραματόρσκ χαρακτηρίζεται πόλη-«οχυρό» και ο ρωσικός στρατός έχει σκοπό να την καταλάβει.

Αεροπορικά πλήγματα στην Ιζιούμ, στην περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά) τραυμάτισαν επτά ανθρώπους, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε χθες ότι χρησιμοποιήθηκαν άγνωστος αριθμός βαλλιστικών πυραύλων και τροποποιημένων πυραύλων κατά πλοίων, 4 πύραυλοι τύπου κρουζ και 212 drones στις επιδρομές της Ρωσίας.

Στη βόρεια περιφέρεια Τσερνίχιβ, σχεδόν 100.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ρεύμα εξαιτίας ρωσικού πλήγματος, γνωστοποίησε εταιρεία διανομής ηλεκτρισμού.

Η εταιρεία Naftogaz έκανε λόγο για πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους σε εγκατάστασή της.

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