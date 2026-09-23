Η Γαλλία ετοιμάζεται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Πάπα μετά από 18 χρόνια

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Η Γαλλία προετοιμάζεται για την άφιξη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη ποντίφικα στη χώρα από το 2008. Ένας μεγάλος λευκός θόλος έχει ήδη στηθεί στο κέντρο του Παρισιού, ενόψει της μεγάλης υπαίθριας λειτουργίας που θα τελέσει ο Πάπας στην Πλας ντε λα Κονκόρντ και στα παρακείμενα Ηλύσια Πεδία το Σαββατοκύριακο.

Ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας, του οποίου η γιαγιά από την πλευρά του πατέρα γεννήθηκε στη Γαλλία, θα πραγματοποιήσει τετραήμερη επίσκεψη στο ιστορικά καθολικό, αλλά ολοένα και πιο κοσμικό, γαλλικό κράτος.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του αναμένεται να ασχοληθεί με μια σειρά από ζητήματα, μεταξύ των οποίων η σεξουαλική κακοποίηση από κληρικούς, οι κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης, η μεταναστευτική κρίση και η ειρήνη στην Ευρώπη.

Από το Παρίσι στη Λούρδη και το Μετς

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τον Πάπα στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στη συνέχεια ο Λέων ΙΔ΄ θα μεταβεί στην έδρα της UNESCO, όπου αναμένεται να μιλήσει για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ακολούθως θα επισκεφθεί την Παναγία των Παρισίων, τον ιστορικό καθεδρικό που καταστράφηκε από πυρκαγιά το 2019, ενώ το βράδυ θα προσευχηθεί μαζί με δεκάδες χιλιάδες νέους Καθολικούς ηλικίας 17 έως 35 ετών σε στάδιο έξω από το Παρίσι.

Το Σάββατο, ο Πάπας πρόκειται να συναντήσει μετανάστες και στη συνέχεια να τελέσει τη μεγάλη απογευματινή λειτουργία στην Πλας ντε λα Κονκόρντ. Περίπου 600.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγγραφεί για να παρακολουθήσουν την τελετή.

Την Κυριακή θα μεταβεί στη Λούρδη, όπου σύμφωνα με την καθολική παράδοση η Παναγία εμφανίστηκε το 1858 στην Μπερναντέτ Σουμπιρούς. Ο Λέων ΙΔ΄ θα τελέσει λειτουργία σε χωράφι κοντά στο σπήλαιο, ενώ θα συναντήσει ιδιωτικά επτά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς.

Το τελευταίο σκέλος της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Μετς, στη βορειοανατολική Γαλλία, όπου ο Πάπας θα τελέσει λειτουργία.

Περίπου το 5% των 69 εκατομμυρίων κατοίκων της Γαλλίας εκκλησιάζεται τακτικά, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε πέρυσι. Η χώρα έχει κατοχυρώσει στο Σύνταγμά της το δικαίωμα στην άμβλωση και έχει εγκρίνει την υποβοηθούμενη θνησιμότητα για ορισμένους ασθενείς.

Την ίδια ώρα, ενώ οι βαπτίσεις βρεφών έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, οι βαπτίσεις ενηλίκων αυξάνονται, με χιλιάδες ανθρώπους να επιλέγουν να ασπαστούν την Καθολική πίστη.

«Τα τελευταία 40 με 50 χρόνια, η Γαλλία ουσιαστικά αποτελεί ένα είδος προηγμένου εργαστηρίου για το τι συμβαίνει στον Καθολικισμό στις δυτικές – ή τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές – δημοκρατίες», δήλωσε στο AFP ο Φρανσουά Μαμπίγ, διευθυντής του Γεωπολιτικού Παρατηρητηρίου Θρησκείας.

Όπως ανέφερε, η μετάβαση «από έναν Καθολικισμό που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά σε έναν που βασίζεται στην προσωπική δέσμευση» ενδέχεται να αποτελεί ζήτημα που ενδιαφέρει τον Πάπα.

Η πρώτη επίσημη επίσκεψη από το 2008

Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ επισκέφθηκε τη Γαλλία οκτώ φορές από το 1980 έως το 2004, ενώ ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ πραγματοποίησε μία επίσημη επίσκεψη, τον Σεπτέμβριο του 2008.

Ο Πάπας Φραγκίσκος επισκέφθηκε τρεις φορές τη Γαλλία, με σταθμούς το Στρασβούργο, τη Μασσαλία και την Κορσική, όμως καμία από αυτές τις επισκέψεις δεν ήταν κρατική.

Η επίσκεψη του Λέοντα ΙΔ΄ πραγματοποιείται σε μια περίοδο τεταμένων διατλαντικών σχέσεων και ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Κατά την παραμονή του στο Μετς αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία για την ειρήνη στην Ευρώπη. Σύμφωνα με πηγή της γαλλικής προεδρίας, έχουν προσκληθεί να παραστούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πάπας θα συναντηθεί επίσης με εκπροσώπους των κυριότερων θρησκειών της Γαλλίας — Καθολικούς, Προτεστάντες, Εβραίους, Μουσουλμάνους, Ορθόδοξους Χριστιανούς και Βουδιστές — προκειμένου να υπογράψει διακήρυξη ειρήνης.

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