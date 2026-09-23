Στον αέρα δύο φορομπόνους για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις – Τι κρίνεται για το 2027

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Δύο φορολογικά μπόνους που μπήκαν στη «φαρέτρα» κατά της φοροδιαφυγής φτάνουν στο τέλος της διαδρομής τους στις 31 Δεκεμβρίου και το οικονομικό επιτελείο καλείται πλέον να αποφασίσει εάν θα τα διατηρήσει και το 2027 ή θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Στο τραπέζι βρίσκονται η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 30% των ηλεκτρονικών πληρωμών προς συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ, αλλά και το μπόνους για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές δαπάνες, οι οποίες μετρούν διπλά για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Τα δύο μέτρα λήγουν στο τέλος του 2026 και, πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, αναμένεται να περάσουν από αξιολόγηση. Το ζητούμενο είναι εάν εξακολουθούν να φέρνουν στην επιφάνεια συναλλαγές που διαφορετικά θα μπορούσαν να γίνουν με μετρητά και χωρίς απόδειξη.

Η εικόνα, άλλωστε, στην αγορά έχει αλλάξει σημαντικά. Η χρήση καρτών έχει εκτοξευθεί, τα POS έχουν επεκταθεί σε πολύ μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας, η διασύνδεσή τους με τις ταμειακές μηχανές έχει περιορίσει τα περιθώρια απόκρυψης συναλλαγών, ενώ σημαντική υποχώρηση έχει καταγράψει και το κενό ΦΠΑ.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι εάν, μετά την υποχρεωτική εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, εξακολουθεί να χρειάζεται και το «καρότο» των φορολογικών κινήτρων.

Έκπτωση εισοδήματος έως 5.000 ευρώ

Το πρώτο μπόνους εφαρμόζεται από το 2022 και αφορά ηλεκτρονικές πληρωμές προς 20 κατηγορίες επαγγελματιών.

Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, ποσό ίσο με το 30% της δαπάνης αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, με την ετήσια έκπτωση να μπορεί να φτάσει έως τις 5.000 ευρώ.

Στη λίστα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, δικηγόροι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κομμωτήρια και ταξί.

Η στόχευση είναι σαφής: ο πελάτης να έχει προσωπικό οικονομικό συμφέρον να πληρώσει με κάρτα και να ζητήσει απόδειξη, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες στις οποίες οι συναλλαγές με μετρητά παραμένουν ισχυρές.

Το μπόνους στις ιατρικές αποδείξεις

Το δεύτερο μέτρο αφορά τις ηλεκτρονικές πληρωμές για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Οι συγκεκριμένες δαπάνες υπολογίζονται στο διπλάσιο για την κάλυψη του ορίου ηλεκτρονικών συναλλαγών, το οποίο κατά κανόνα αντιστοιχεί στο 30% του πραγματικού ετήσιου εισοδήματος.

Έτσι, για παράδειγμα, μία ηλεκτρονική πληρωμή 500 ευρώ προσθέτει 1.000 ευρώ στο ποσό των e-αποδείξεων που αναγνωρίζεται για την κάλυψη του ορίου.

Η ΤτΕ ζητά περισσότερα κίνητρα

Την ώρα που τα δύο μέτρα πλησιάζουν στη λήξη τους, η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση από μια ενδεχόμενη κατάργηση των κινήτρων.

Στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2026 επισημαίνει ότι, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κυρίως δραστηριότητες με μεγάλη παρουσία ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, όπου τα μετρητά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε σημαντικό βαθμό και, συνεπώς, παραμένει μεγαλύτερο το περιθώριο για συναλλαγές που δεν καταγράφονται.

Η κεντρική τράπεζα θεωρεί ότι η περαιτέρω μείωση του κενού ΦΠΑ και της απόστασης μεταξύ πραγματικής κατανάλωσης και δηλωμένων εισοδημάτων περνά μέσα από ακόμη περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές, σε συνδυασμό με εντατικότερους ελέγχους.

Και βάζει στο τραπέζι όχι μόνο τη διατήρηση αλλά ακόμη και τη διεύρυνση των φορολογικών κινήτρων προς τους καταναλωτές.

Το σκεπτικό είναι απλό: όσο περισσότερες συναλλαγές περνούν από κάρτες και τραπεζικούς λογαριασμούς, τόσο μεγαλύτερο είναι το ψηφιακό αποτύπωμα που αφήνουν και τόσο δυσκολότερη γίνεται η απόκρυψή τους.

Οι αποφάσεις για το 2027 θα δείξουν, επομένως, εάν τα δύο σημερινά μπόνους θα παραμείνουν στη θέση τους ή εάν θα αντικατασταθούν από ένα νέο σύστημα κινήτρων. Το κρίσιμο για το οικονομικό επιτελείο είναι να διαπιστώσει εάν η φορολογική επιβράβευση του καταναλωτή εξακολουθεί να φέρνει περισσότερες αποδείξεις στο σύστημα – και μαζί τους περισσότερα δηλωμένα εισοδήματα και ΦΠΑ στα δημόσια ταμεία.

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