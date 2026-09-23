Το «αόρατο» αδιέξοδο των 70 δισ. ευρώ: Πώς τα κόκκινα δάνεια στα funds κρατούν καθηλωμένες 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και «φουσκώνουν» τα ενοίκια

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Ενώ οι συστημικές τράπεζες διατυμπανίζουν την εξυγίανση των ισολογισμών τους — έχοντας ρίξει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) κάτω από το 5% — η πραγματική οικονομία βιώνει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Τα κόκκινα δάνεια δεν εξαφανίστηκαν· απλώς μεταφέρθηκαν από τα τραπεζικά βιβλία στις εταιρείες διαχείρισης (servicers) και τα ξένα funds, δημιουργώντας ένα τεράστιο «στοκ» οφειλών που αγγίζει τα 70 με 80 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό το παράλληλο χρηματοπιστωτικό σύστημα προκαλεί πλέον δύο ισχυρά «φραγκόμετρα» στην ελληνική αγορά:

1. Ο αποκλεισμός των 100.000 ΜμΕ από τον τραπεζικό δανεισμό

Πάνω από 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες παραμένουν εγκλωβισμένοι στον «Τειρεσία» λόγω παλαιών οφειλών που έχουν μεταβιβαστεί σε funds.

Παρά το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις είναι πλέον βιώσιμες και παράγουν τζίρο, αδυνατούν να λάβουν έστω και ένα ευρώ νέας πιστοδότησης ή κεφαλαίου κίνησης από τις τράπεζες.

Το αποτέλεσμα είναι να μένουν εκτός των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, στερώντας από την οικονομία απαραίτητους πόρους ανάπτυξης.

2. Η «ομηρία» των ακινήτων που συντηρεί την κρίση στέγης

Περισσότερα από 150.000 ακίνητα — διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι, βιομηχανικά ακίνητα — βρίσκονται ως προσημειώσεις και εξασφαλίσεις στα χαρτοφυλάκια των servicers.

Το μπλοκάρισμα: Αντί αυτά τα ακίνητα να διοχετευτούν γρήγορα στην αγορά μέσω συναινετικών πωλήσεων, ώστε να αυξηθεί η προσφορά και να αποκλιμακωθούν οι τιμές, παραμένουν εγκλωβισμένα σε αργόσυρτες νομικές διαδικασίες και πλειστηριασμούς.

Η συνέπεια: Η τεχνητή έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων κρατά τις τιμές πώλησης και τα ενοίκια στα ύψη, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά.

Οι αριθμοί που «καίνε»

Το 80% των κόκκινων δανείων βρίσκεται εκτός τραπεζικού συστήματος, στα funds.

Λιγότερο από το 20% των προτάσεων ρύθμισης που υποβάλλονται μέσω της εξωδικαστικής πλατφόρμας καταλήγουν σε βιώσιμη συμφωνία, καθώς τα funds στοχεύουν σε γρήγορες ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων παρά σε μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ότι, ναι μεν οι τράπεζες «καθάρισαν», αλλά η αγορά παραμένει «λεκιασμένη» από 70 δισεκατομμύρια ευρώ εγκλωβισμένων χρεών, που μπλοκάρουν την επιχειρηματικότητα και τη στεγαστική αποκατάσταση.

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