Και ο Βορίδης στη «γραμμή» Άδωνι για τα σχόλια της Μπακογιάννη περί αλαζονείας: «Δεν έχω δει αλαζόνα, ρωτήστε την ίδια γιατί το είπε» (video)

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Μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη και ο Μάκης Βορίδης κράτησε αποστάσεις από τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονείας ορισμένων υπουργών της ΝΔ.

Ο πρώην υπουργός μιλώντας στο Action 24, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει δει αλαζονική συμπεριφορά από υπουργούς και πως αλαζονεία υπάρχει όταν ο πολιτικός δεν ακούει τους πολίτες.

«Εγώ δεν έχω δει αλαζόνα. Την άκουσα τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Η αλαζονεία εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν ξέρω γιατί το είπε, αυτή είναι η άποψή της. Για την άποψή της θα πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Μπακογιάννη. Το ότι ακούω τους πολίτες δεν σημαίνει ότι βαράω προσοχή. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες. Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω πως κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά, εξηγώ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν και προσπαθώ να πείσω ότι κάνω το καλύτερο δυνατό», ανέφερε.

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