search
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 12:22
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2026 09:33

Και ο Βορίδης στη «γραμμή» Άδωνι για τα σχόλια της Μπακογιάννη περί αλαζονείας: «Δεν έχω δει αλαζόνα, ρωτήστε την ίδια γιατί το είπε» (video)

23.09.2026 09:33
voridis_dendias_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη και ο Μάκης Βορίδης κράτησε αποστάσεις από τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονείας ορισμένων υπουργών της ΝΔ.

Ο πρώην υπουργός μιλώντας στο Action 24, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει δει αλαζονική συμπεριφορά από υπουργούς και πως αλαζονεία υπάρχει όταν ο πολιτικός δεν ακούει τους πολίτες.

«Εγώ δεν έχω δει αλαζόνα. Την άκουσα τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Η αλαζονεία εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν ξέρω γιατί το είπε, αυτή είναι η άποψή της. Για την άποψή της θα πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Μπακογιάννη. Το ότι ακούω τους πολίτες δεν σημαίνει ότι βαράω προσοχή. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες. Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω πως κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά, εξηγώ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν και προσπαθώ να πείσω ότι κάνω το καλύτερο δυνατό», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης

Βράβευση στη Νέα Υόρκη για τον Γιώργο Παπανδρέου – Η αναφορά στη μητέρα του

Στην Αθήνα το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος – Οικοδεσπότες οι Δημοκράτες του Κασσελάκη

Qatargate: Ανακλήθηκε από τις βελγικές αρχές το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου  – Παρουσιάστηκε οικειοθελώς και έδωσε εξηγήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paper-tiger_2309_1460-820_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Paper Tiger»: Η Neon κυκλοφόρησε το νέο trailer για το αστυνομικό θρίλερ με τους Adam Driver και Scarlett Johansson (photos/video)

mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή – Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

Interpol
ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες καταζητούμενοι της Interpol που βρίσκονται στην «κόκκινη λίστα»

astynomikos
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Επάγγελμα» είχε κάνει αστυνομικός το σβήσιμο κλήσεων και την επιστροφή πινακίδων – «Εξυπηρέτησε» τουλάχιστον 7 οδηγούς παίρνοντας «φακελάκι»

thodoris_livanios_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και επισήμως ο Άκης Πετρετζίκης θα μαγειρεύει και θα ταξιδεύει στον σταθμό τη νέα σεζόν

kyranakis- maniatis – mpakogianni- tsimaris – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Ντόρα κάνει συστάσεις, ο Κυρανάκης αιφνιδιάζει, η Λατινοπούλου και οι δικαστικές περιπέτειες, το ΠΑΣΟΚ και η Υγεία, ο Μανιάτης και το ATCS

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερο Ισραήλ έγινε η Κύπρος; Τα ακίνητα που πέρασαν στα χέρια ισραηλινών και οι καθυστερημένες ανησυχίες για την «ξένη επιρροή»

petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έμμεση απάντηση Γεωργιάδη στις αιχμές Μπακογιάννη για υπουργούς που «καβάλησαν το καλάμι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 12:22
paper-tiger_2309_1460-820_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Paper Tiger»: Η Neon κυκλοφόρησε το νέο trailer για το αστυνομικό θρίλερ με τους Adam Driver και Scarlett Johansson (photos/video)

mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή – Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

Interpol
ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες καταζητούμενοι της Interpol που βρίσκονται στην «κόκκινη λίστα»

1 / 3