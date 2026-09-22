Βράβευση στη Νέα Υόρκη για τον Γιώργο Παπανδρέου – Η αναφορά στη μητέρα του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια ιδιαίτερη βράβευση, αλλά και μια εμφανώς φορτισμένη ομιλία, είχε ο Γιώργος Παπανδρέου στη Νέα Υόρκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός τιμήθηκε με το Diplomatic Courier Envoy Award, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 20 χρόνια του Diplomatic Courier, και από το βήμα της εκδήλωσης μίλησε για τη δημοκρατία, την ειρήνη και τη δύναμη των πολιτών να αλλάζουν ακόμη και δύσκολες διεθνείς σχέσεις.

Δεν έλειψε, πάντως, η προσωπική αναφορά στη μητέρα του, Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή. Ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε στη δράση της για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενδυνάμωση των γυναικών, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν χρειάζεσαι άδεια για να νοιάζεσαι. Και δεν χρειάζεσαι τίτλο για να δράσεις».

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν και η αναφορά του στην ελληνοτουρκική προσέγγιση, την οποία προώθησε ως υπουργός Εξωτερικών μαζί με τον Ισμαήλ Τζεμ. Θυμήθηκε, μάλιστα, την αλληλεγγύη που αναπτύχθηκε μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων μετά τους σεισμούς και σημείωσε πως, σε εκείνη τη συγκυρία, «οι πολίτες είχαν πάρει τη σχέση στα χέρια τους».

Ο Παπανδρέου, που σήμερα δραστηριοποιείται έντονα σε ζητήματα δημοκρατίας και Ολυμπιακής Εκεχειρίας, έστειλε από τη Νέα Υόρκη και ένα ακόμη μήνυμα με σαφές πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο: Η δημοκρατία και η ειρήνη δεν θεωρούνται δεδομένες, αλλά χρειάζονται διαρκή «εξάσκηση».

«Η δημοκρατία χρειάζεται εξάσκηση. Το ίδιο και η ειρήνη», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Στην Αθήνα το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος – Οικοδεσπότες οι Δημοκράτες του Κασσελάκη

Qatargate: Ανακλήθηκε από τις βελγικές αρχές το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Παρουσιάστηκε οικειοθελώς και έδωσε εξηγήσεις

Το «ναι μεν, αλλά» της Γιαννακοπούλου για τον Φαραντούρη