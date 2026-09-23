search
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 09:18
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2026 07:46

Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, σε πτώση και το φυσικό αέριο

23.09.2026 07:46
petrelaio09-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε πτωτική τροχιά συνεχίζουν οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς διαφαίνονται σημάδια προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν και συνεχίζονται, όπως φαίνεται, οι προσπάθειες αποκατάστασης της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού στη Σαουδική Αραβία.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης ενώ κάτω από τα 90 δολάρια υποχώρησε το αμερικανικό αργό WTI, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία για έκτη διαδοχική συνεδρίαση, στον απόηχο των θετικών εξελίξεων κυρίως αναφορικά με την αποκατάσταση των ζημιών στον αγωγό Ανατολής-Δύσης (East-West pipeline) της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αξιωματούχοι είχαν μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση με Ιρανούς απεσταλμένους, προσθέτοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο είτε να επιδιώξει μια συμφωνία κατόπιν διαπραγματεύσεων είτε να «εξολοθρεύσει την Ισλαμική Δημοκρατία». Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να συναντηθεί με άλλους ηγέτες του Περσικού Κόλπου αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Εντωμεταξύ, ένα ανώτερο στέλεχος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η πρόταση της Τεχεράνης διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ, υποδηλώνοντας ότι εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε βήματα για την άρση του αποκλεισμού που έχει περιορίσει δραστικά τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, το Ιράν θα ήταν έτοιμο να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ εντός επτά ημερών.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να αποκαταστήσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του ζωτικής σημασίας αγωγού East-West τις επόμενες ημέρες, επιτρέποντας στο Ριάντ να επαναχρησιμοποιήσει μια εναλλακτική διαδρομή που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης

Καύσιμα: Οι λύσεις που εφαρμόζει η Ευρώπη και η Ελλάδα αφήνει ακόμη στο συρτάρι

Αυξήσεις στο ρεύμα: Νέος ενεργειακός εφιάλτης για τη βιομηχανία – Σε συναγερμό 700 επιχειρήσεις

Το «ταμείο» της δεκαετίας και η υπόσχεση χωρίς «θα»: Ο Πιερρακάκης, οι έμποροι και η ισορροπία του τρόμου στο Eurogroup

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
galani-new
LIFESTYLE

Ξέσπασε η Δήμητρα Γαλάνη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έλεος, δεν του αξίζει όλος αυτός ο θόρυβος» (Video)

PIERRAKAKIS_PETRALIAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «ανταρσία» των υπουργείων για το πουγκί των 2,2 δισ.: Γιατί το οικονομικό επιτελείο βάζει «στοπ» στις πιέσεις για παροχές

makrakomi_fotia_nekri
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρή 32χρονη μετά από φωτιά στο σπίτι της

Untitled design (11)
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι πρότυπες λεωφορειακές γραμμές – Θα έρχονται ανά 12 λεπτά από την 1η Οκτωβρίου

mitsotakis_rice
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από το πανεπιστήμιο Στάνφορντ: Η χώρα ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με «πυξίδα» το Διεθνές Δίκαιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και επισήμως ο Άκης Πετρετζίκης θα μαγειρεύει και θα ταξιδεύει στον σταθμό τη νέα σεζόν

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερο Ισραήλ έγινε η Κύπρος; Τα ακίνητα που πέρασαν στα χέρια ισραηλινών και οι καθυστερημένες ανησυχίες για την «ξένη επιρροή»

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έμμεση απάντηση Γεωργιάδη στις αιχμές Μπακογιάννη για υπουργούς που «καβάλησαν το καλάμι»

petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

CARTEGENA_YELLOW_METALLIC_911_CARRERA_S_018_A9208054
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτόματο κιβώτιο: Παρκάρεις πρώτα στο P ή σηκώνεις πρώτα χειρόφρενο;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 09:18
galani-new
LIFESTYLE

Ξέσπασε η Δήμητρα Γαλάνη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έλεος, δεν του αξίζει όλος αυτός ο θόρυβος» (Video)

PIERRAKAKIS_PETRALIAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «ανταρσία» των υπουργείων για το πουγκί των 2,2 δισ.: Γιατί το οικονομικό επιτελείο βάζει «στοπ» στις πιέσεις για παροχές

makrakomi_fotia_nekri
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρή 32χρονη μετά από φωτιά στο σπίτι της

1 / 3