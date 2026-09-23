Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, σε πτώση και το φυσικό αέριο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε πτωτική τροχιά συνεχίζουν οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς διαφαίνονται σημάδια προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν και συνεχίζονται, όπως φαίνεται, οι προσπάθειες αποκατάστασης της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού στη Σαουδική Αραβία.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης ενώ κάτω από τα 90 δολάρια υποχώρησε το αμερικανικό αργό WTI, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία για έκτη διαδοχική συνεδρίαση, στον απόηχο των θετικών εξελίξεων κυρίως αναφορικά με την αποκατάσταση των ζημιών στον αγωγό Ανατολής-Δύσης (East-West pipeline) της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αξιωματούχοι είχαν μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση με Ιρανούς απεσταλμένους, προσθέτοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο είτε να επιδιώξει μια συμφωνία κατόπιν διαπραγματεύσεων είτε να «εξολοθρεύσει την Ισλαμική Δημοκρατία». Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να συναντηθεί με άλλους ηγέτες του Περσικού Κόλπου αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Εντωμεταξύ, ένα ανώτερο στέλεχος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η πρόταση της Τεχεράνης διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ, υποδηλώνοντας ότι εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε βήματα για την άρση του αποκλεισμού που έχει περιορίσει δραστικά τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, το Ιράν θα ήταν έτοιμο να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ εντός επτά ημερών.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να αποκαταστήσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του ζωτικής σημασίας αγωγού East-West τις επόμενες ημέρες, επιτρέποντας στο Ριάντ να επαναχρησιμοποιήσει μια εναλλακτική διαδρομή που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης

Καύσιμα: Οι λύσεις που εφαρμόζει η Ευρώπη και η Ελλάδα αφήνει ακόμη στο συρτάρι

Αυξήσεις στο ρεύμα: Νέος ενεργειακός εφιάλτης για τη βιομηχανία – Σε συναγερμό 700 επιχειρήσεις

Το «ταμείο» της δεκαετίας και η υπόσχεση χωρίς «θα»: Ο Πιερρακάκης, οι έμποροι και η ισορροπία του τρόμου στο Eurogroup