Αυξήσεις στο ρεύμα: Νέος ενεργειακός εφιάλτης για τη βιομηχανία – Σε συναγερμό 700 επιχειρήσεις

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής μπαίνει ξανά η ελληνική βιομηχανία, καθώς η νέα ενεργειακή αναταραχή απειλεί να μετατραπεί σε έναν ακόμη βαρύ λογαριασμό για εκατοντάδες παραγωγικές μονάδες. Περισσότερες από 700 ενεργοβόρες μεταποιητικές επιχειρήσεις βρίσκονται εκτεθειμένες στις απότομες αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, την ώρα που ανταγωνιστές τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποκτούν νέα εργαλεία προστασίας.

Βιομηχανικοί και επιχειρηματικοί φορείς εκπέμπουν πλέον ανοικτά σήμα κινδύνου προς την κυβέρνηση και ζητούν άμεση παρέμβαση, πριν η άνοδος του ενεργειακού κόστους περάσει βαθύτερα στην παραγωγή.

Η νέα άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η αβεβαιότητα γύρω από τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης ενόψει του χειμώνα επαναφέρουν έναν εφιάλτη που η ευρωπαϊκή βιομηχανία γνώρισε καλά τα προηγούμενα χρόνια: ακριβό ρεύμα, συμπίεση περιθωρίων και απώλεια ανταγωνιστικότητας.

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς, όπως υποστηρίζουν οι φορείς, άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη κινηθεί για να δημιουργήσουν «δίχτυ» προστασίας στη βιομηχανική τους βάση.

Φόβοι για νέο ενεργειακό κύμα

Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας προειδοποιούν ότι μια νέα ανεξέλεγκτη άνοδος των τιμών ενέργειας δεν θα περιοριστεί στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων.

Το υψηλότερο κόστος παραγωγής μπορεί να μεταφερθεί στις τιμές, να περιορίσει τις επενδύσεις και να πλήξει την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων που καλούνται να πουλήσουν τα προϊόντα τους στις ίδιες αγορές με ευρωπαϊκές βιομηχανίες οι οποίες απολαμβάνουν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος ή μεγαλύτερη κρατική στήριξη.

Γι’ αυτό και το αίτημα που τίθεται πλέον είναι να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση τα ευρωπαϊκά εργαλεία CISAF και METSAF.

Στόχος είναι να εξασφαλιστεί για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις ένας σταθερός ορίζοντας προστασίας τριετούς διάρκειας, ώστε να περιοριστεί η έκθεσή τους στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Στήριξη τώρα, επενδύσεις μετά

Η πρόταση δεν προβλέπει απλώς επιδοτήσεις στους λογαριασμούς.

Το 50% της ενίσχυσης θα πρέπει να επιστρέφει ουσιαστικά στην παραγωγή, μέσω επενδύσεων σε αποθήκευση ενέργειας, ευελιξία, ενεργειακή αποδοτικότητα, εξηλεκτρισμό και απανθρακοποίηση.

Η λογική είναι να δημιουργηθεί μια γέφυρα ανάμεσα στην άμεση αντιμετώπιση της κρίσης και στη μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Οι βιομηχανικοί φορείς ξεκαθαρίζουν ότι στηρίζουν την ανάπτυξη της αποθήκευσης, της αυτοκατανάλωσης και των νέων ενεργειακών υποδομών. Το πρόβλημα, όμως, είναι ο χρόνος.

Οι επενδύσεις αυτές χρειάζονται χρόνια για να ολοκληρωθούν και να αποδώσουν, ενώ ο λογαριασμός του ρεύματος φτάνει στις επιχειρήσεις σήμερα.

Και ακριβώς εκεί εντοπίζεται η πίεση προς την κυβέρνηση: οι μακροπρόθεσμες λύσεις δεν μπορούν, σύμφωνα με τη βιομηχανία, να υποκαταστήσουν τα μέτρα που απαιτούνται για να αντέξει η παραγωγή μέχρι να αποδώσουν οι επενδύσεις.

Το βλέμμα σε Γερμανία και Ιταλία

Στην παρέμβασή τους οι φορείς δείχνουν και προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Αυστρία και Ιρλανδία αναφέρονται ως χώρες που αξιοποιούν τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για να προστατεύσουν τη βιομηχανική τους παραγωγή.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη ανησυχία των ελληνικών επιχειρήσεων.

Δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο το ακριβό ρεύμα. Κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται στην ίδια ευρωπαϊκή αγορά, αλλά παράγουν έχοντας πίσω τους διαφορετικό επίπεδο προστασίας από το ενεργειακό κόστος.

«Η βιομηχανία δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά ισότιμους όρους με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της», είναι το μήνυμα που στέλνουν οι εκπρόσωποί της.

Η πίεση πλέον μεταφέρεται στο οικονομικό και ενεργειακό επιτελείο. Το ζητούμενο είναι εάν και πόσο γρήγορα η Ελλάδα θα αξιοποιήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή αβεβαιότητα επιστρέφει με ένταση.

Για περισσότερες από 700 ενεργοβόρες μονάδες, το θέμα δεν είναι απλώς πόσο θα αυξηθεί ο επόμενος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι με ποιους όρους θα συνεχίσουν να παράγουν, να εξάγουν και να ανταγωνίζονται βιομηχανίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, εάν η ενεργειακή ψαλίδα ανοίξει ξανά.

Την κοινή παρέμβαση υπογράφουν, μεταξύ άλλων, το ΕΒΕΘ, ο ΣΒΕ, ο ΣΕΒΕ, ο ΣΒΑΠ, η Ελληνική Παραγωγή, οι βιομηχανικοί σύνδεσμοι Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, η ΕΒΙΚΕΝ, ο ΣΕΧΒ, ο ΣΜΕ, ο ΣΒΠΕ και η ΕΒΙΧΕ.

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