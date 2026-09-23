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23.09.2026 08:44

Νότια Αφρική: Έντεκα νεκροί από ένοπλη επίθεση σε σπίτι στο Ντέρμπαν – Ανάμεσά τους μία έγκυος

23.09.2026 08:44
south africa new

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Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο ένοπλοι εισέβαλαν σε σπίτι στο Ντέρμπαν, στο ανατολικό τμήμα της Νότιας Αφρικής, και άνοιξαν πυρ.

Τον απολογισμό ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της επαρχίας ΚουαΖούλου-Νατάλ, Θαμσάνκα Εντούλι.

«Τα θύματα, ανάμεσά τους μία έγκυος, είχαν συγκεντρωθεί σε σπίτι λίγο πριν από τις 23:00, όταν ένοπλοι εισέβαλαν και άνοιξαν πυρ», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο άνθρωποι επέζησαν από την επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα των δραστών.

Η Νότια Αφρική βρίσκεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανθρωποκτονιών και εκτεταμένη ένοπλη βία.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 09:16
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