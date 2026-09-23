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23.09.2026 08:50

Συνάντηση Ρούμπιο – Λαβρόφ σήμερα στη Νέα Υόρκη

23.09.2026 08:50
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Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα ( 23/9) με τον Σεργκέι Λαβρόφ, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, έκαναν γνωστό χθες οι υπηρεσίες του πρώτου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η συνάντηση θα γίνει την ίδια ημέρα που θα πάρει τον λόγο στη ΓΣ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συνάντηση των δύο κορυφαίων διπλωματών πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων διεθνών πιέσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα της συνάντησης, ωστόσο οι επαφές ΗΠΑ – Ρωσίας πραγματοποιούνται με φόντο τις συνεχιζόμενες διαφωνίες των δύο πλευρών για την Ουκρανία και τη διεθνή ασφάλεια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιαδήποτε μορφή «ενεργειακής εκεχειρίας» με τη Ρωσία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έγινε συζήτηση για μονομερή διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσινγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

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