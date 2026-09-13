Για το ψηφοδέλτιο Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ προορίζεται η Αφροδίτη Νέστορα

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Σε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της ΔΕΘ εξελίχθηκε η Αφροδίτη Νέστορα, η πολιτεύτρια της ΝΔ που έχασε τη μητέρα της κατά τις πρόσφατες εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της «γαλάζιας» παράταξης στη Θεσσαλονίκη.
Στα αξιοσημείωτα περιλαμβάνεται και η επίσκεψη που δέχθηκε στο σπίτι της από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος σε ανθρώπινο επίπεδο θέλησε να της εκφράσει τη συμπαράστασή του για την τραγωδία που βίωσε.
Οι τελευταίες πληροφορίες από το «γαλάζιο» στρατόπεδο αναφέρουν ότι η Αφροδίτη Νέστορα προορίζεται για το ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης, αν και υπήρξαν σκέψεις και για την ένταξή της στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ. Ίδωμεν…
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