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13.09.2026 07:37

Στις κάλπες η Σουηδία: Οι εξαιρετικά αμφίρροπες εκλογές και το ενδεχόμενο ακροδεξιάς κυβέρνησης

13.09.2026 07:37
Ulf Kristersson

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Οι ψηφοφόροι στη Σουηδία πηγαίνουν σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν ένα νέο κοινοβούλιο, με τον συντηρητικό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον να επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία βασιζόμενος ενδεχομένως στην άκρα δεξιά.

Η κύρια αντίπαλός του στην αναμέτρηση, για την οποία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα είναι εξαιρετικά αμφίρροπη, είναι η προκάτοχός του στην πρωθυπουργία, η Μαγκνταλένα Άντερσον του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.

Ο Κρίστερσον ηγείται μιας κυβέρνησης μειοψηφίας που περιλαμβάνει το κεντροδεξιό Κόμμα των Μετριοπαθών, του οποίου ηγείται, τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Φιλελεύθερους.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός του υποστηρίζεται από τους ακροδεξιούς Δημοκράτες της Σουηδίας και ο Κρίστερσον έχει πει ότι θα μπορούσε να σχηματίσει έναν κυβερνητικό συνασπισμό με το κόμμα μετά τις σημερινές εκλογές. Στην περίπτωση αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το ακροδεξιό κόμμα θα μπει στην κυβέρνηση.

Οκτώ εκατομμύρια πολίτες, περισσότεροι από τους μισούς από τους οποίους έχουν ήδη ψηφίσει εκ των προτέρων, έχουν δικαίωμα ψήφου στη σκανδιναβική αυτή χώρα με πληθυσμό περίπου 10,6 εκατομμύρια, όπου η συμμετοχή στις εκλογές είναι συνήθως πολύ υψηλή.

Τα εκλογικά τμήματα θα παραμείνουν ανοικτά από τις 8 π.μ. ως τις 8 μ.μ. (τοπική ώρα, 09:00-21:00 ώρα Ελλάδας). Τα αποτελέσματα δύο δημοσκοπήσεων στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων (έξιτ πολ) αναμένεται να ανακοινωθούν μόλις κλείσουν οι κάλπες. Περισσότερο αξιόπιστα μερικά αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα μερικές ώρες αργότερα.

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