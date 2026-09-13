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ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 09:04
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13.09.2026 08:05

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

13.09.2026 08:05
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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Τριπλό μπόνους στις συντάξεις

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «ΙΑΤΡΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ» με κομπογιαννίτες που… γοητεύουν την καλή Αθήνα και βγάζουν εκατομμύρια

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Το σχέδιο του Μαξίμου για Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Σαμαρά

Real news: Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε!

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΟΙ ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ της «ευεξίας» με… οδηγό τη σύζυγο του Κ. Χατζηδάκη

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Αλλάζουν όλα σε διαθήκες, κληρονομιές

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Αυτόνομη πορεία, αριστερό πρόγραμμα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

ΕΣΤΙΑ: Σε «μητρική» της SingularLogic η Ακρόπολις και η Κνωσσός!

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Με γαλλική σημαία το καλώδιο

Documento: Το Predator κάτω από την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Κυριακάτικη ΚONTRA: Πατριωτικές κορώνες Μητσοτάκη για να συσπειρώσει τη σκληρή Δεξιά

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