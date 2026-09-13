search
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 02:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.09.2026 00:36

Ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία έχει επεκταθεί και στις ερήμους της Αφρικής

13.09.2026 00:36
drone (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Περίπου 15 Ουκρανοί ειδικοί βρίσκονται στο Βόρειο Μάλι στην περιοχή Σαχέλ της Αφρικής, με αποστολή να βοηθήσουν τις τοπικές δυνάμεις των ανταρτών που πολεμούν ρωσικά στρατεύματα. Και δεν είναι το μόνο μέρος όπου έχουν αναπτυχθεί ουκρανικές δυνάμεις: το Κίεβο έχει επεκταθεί και σε άλλα θέατρα συγκρούσεων, αξιοποιώντας την άκρως επωφελή εμπειρία του στον πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να σφυρηλατήσει νέες συνεργασίες στο αντιρωσικό μέτωπο.

Το CNN ήρθε σε επαφή με Ουκρανούς στρατιωτικούς που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις στο Μάλι και τη Λιβύη και αποκάλυψε την έκταση αυτών των επιχειρήσεων σε άλλες ηπείρους. Μια πηγή των Ουκρανικών Υπηρεσιών Άμυνας με γνώση των επιχειρήσεων δήλωσε στον ίδιο ειδησεογραφικό οργανισμό ότι αρκετοί Ουκρανοί ειδικοί ήταν επίσης τοποθετημένοι στο Σουδάν, ενώ στρατιώτες από το Τσαντ, τον Νίγηρα και την Μπουρκίνα Φάσο είχαν ταξιδέψει στο Μάλι για να λάβουν εκεί εκπαίδευση πάνω στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη από Ουκρανούς στρατιώτες.

Ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία έχει επεκταθεί και στις ερήμους της Αφρικής

Όταν το Ιράν άρχισε να χτυπά συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή νωρίτερα φέτος, η Ουκρανία έστειλε ομάδες στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων σε τουλάχιστον πέντε χώρες της Μέσης Ανατολής. Πέρασαν εκεί αρκετές εβδομάδες εκπαιδεύοντας τις τοπικές δυνάμεις πώς να καταρρίπτουν τα ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια. Σε αντάλλαγμα για την τεχνογνωσία που προσέφερε, το Κίεβο έλαβε μια σειρά από συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και υποσχέσεις για προμήθεια πυρομαχικών.

Στο Σαχέλ όμως, μια τεράστια ημι-άνυδρη περιοχή νότια της ερήμου Σαχάρα, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη.

Η Ρωσία προσπαθεί να επιβληθεί ως ισχυρός παράγοντας στην Αφρική, ειδικά στην πλούσια σε ορυκτά και επιρρεπή σε πραξικοπήματα περιοχή του Σαχέλ. Έχει προσπαθήσει να καλύψει το κενό ασφαλείας που άφησε η αποχώρηση των γαλλικών και άλλων δυτικών δυνάμεων τα τελευταία χρόνια, στηρίζοντας κυβερνήσεις με αντάλλαγμα μετρητά και επικερδή δικαιώματα εξόρυξης.

Αρχικά, το Κρεμλίνο ανέθεσε αυτές τις επιχειρήσεις στον Όμιλο Βάγκνερ, έναν ιδιωτικό στρατό που ανήκε στον επιχειρηματία πολέμαρχο Γεβγκένι Πριγκόζιν. Μετά τον θάνατο του Πριγκόζιν το 2023, η Μόσχα συγχώνευσε τα μισθοφορικά στρατεύματα της Βάγκνερ με τον τακτικό στρατό της, δημιουργώντας το Αφρικανικό Σώμα, το οποίο αναπτύσσεται προς υποστήριξη των συμμάχων της Μόσχας στην Αφρική.

Προσαρμογή στις συνθήκες της Αφρικής

Η ουκρανική ομάδα στο Μάλι είναι ενσωματωμένη σε μια αυτονομιστική οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Μέτωπο Απελευθέρωσης Αζαβάτ» και αποτελείται κυρίως από αντάρτες Τουαρέγκ του βόρειου τμήματος της χώρας. Δεν εμπλέκονται άμεσα στις μάχες στην πρώτη γραμμή, αλλά παρέχουν στους αντάρτες υποστήριξη, εκπαίδευση και επιχειρησιακή βοήθεια.

Ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία έχει επεκταθεί και στις ερήμους της Αφρικής

«Συντονίζω τις επιχειρήσεις τους εξ αποστάσεως. Το σήμα από το drone τους έρχεται σε μένα μέσω διαδικτύου και τους λέω αμέσως μέσω ασυρμάτου τι να κάνουν και πού να πετάξουν», δήλωσε στο CNN ένας από τους Ουκρανούς χειριστές drone που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Μάλι.

«Πηγαίνουν σε αποστολές, μετά επιστρέφουν σε μένα και εξετάζουμε κάθε λεπτομέρεια των ενεργειών τους. Δεν πηγαίνω ο ίδιος στην πρώτη γραμμή — αυτή ήταν άμεση εντολή από τους ανωτέρους μου», είπε.

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει στο παρελθόν την Ουκρανία για συμμετοχή σε σφαγές εναντίον αμάχων στο Μάλι. Το Κίεβο απορρίπτει τις κατηγορίες.

Από την άλλη, η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Watch δημοσίευσε πρόσφατα δύο εκθέσεις κατηγορώντας τα ρωσικά στρατεύματα στο Μάλι για δολοφονίες αμάχων, ενώ μια άλλη έκθεση, αν και δεν ανέφερε ρητά την Ουκρανία, διαβεβαίωνε ότι «όλα τα μέρη» που εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση επιτέθηκαν παράνομα σε αμάχους κατά τη διάρκεια μιας έξαρσης της βίας τον περασμένο Απρίλιο.

Ερωτηθείς για τους ισχυρισμούς αυτούς τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Αφρικανικό Σώμα «λειτουργεί αυστηρά εντός των ορίων της νομιμότητας» και «ενεργοποιείται μετά από επίσημα αιτήματα από τις νόμιμες κυβερνήσεις των αφρικανικών κρατών».

Ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία έχει επεκταθεί και στις ερήμους της Αφρικής

Η πηγή των ουκρανικών αμυντικών υπηρεσιών δήλωσε στο CNN ότι ο σκοπός των δυνάμεων στο εξωτερικό είναι να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία και να υπονομευθεί η ιδέα ότι η Μόσχα μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Όμως πρόσθεσε ότι η αποστολή είναι επίσης ωφέλιμη και για τους Ουκρανούς, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό και τις δεξιότητές τους σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον και να δείξουν στους εταίρους τους ότι οι μέθοδοί τους λειτουργούν παντού.

«Η σκόνη και η θερμότητα προκαλούν ταχύτερες βλάβες στον εξοπλισμό. Φίλτρα, ψύξη, προστασία ηλεκτρονικών, μπαταρίες… όλα λειτουργούν διαφορετικά και απαιτούν σοβαρή προσαρμογή», ​​είπε, προσθέτοντας ότι ακόμη και ο τρόπος που διεξάγεται ο πόλεμος είναι εντελώς διαφορετικός.

«Στην Ουκρανία, πρόκειται για υψηλή ένταση, μαζικές επιθέσεις, συνεχή πίεση. Εδώ πρόκειται περισσότερο για έναν ευέλικτο πόλεμο σε μεγάλες περιοχές, ενέδρες, έλεγχο διαδρομών, εργασία σε μικρές ομάδες και ανάλογα με τη γνώση του εδάφους».

Οι διαφορές στην πειθαρχία και την εκπαίδευση απαιτούν προσαρμογή και από τις δύο πλευρές, είπε, προσθέτοντας: «Τους διδάσκουμε τακτικές. Εκείνοι μας διδάσκουν πώς να επιβιώνουμε και να πολεμάμε».

Η Ρωσία χρησιμοποιεί επίσης τις δραστηριότητές της στην Αφρική για να βελτιώσει και να προσαρμόσει την στρατιωτική της τεχνολογία. Μόλις αυτή την εβδομάδα, η κρατική εταιρεία εξαγωγής όπλων Rosoboronexport παρουσίασε νέους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Διεθνή Αεροπορική Έκθεση Ελ Αλαμέιν στην Αίγυπτο, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας να δηλώνει στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι αυτά τα όπλα είναι «αποδεδειγμένα κατάλληλα» για μάχη στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης:

Επεισόδια στο Πόρτσμουθ: Ακροδεξιοί επιτέθηκαν σε αντιφασίστες διαδηλωτές

Τραγωδία στη Χιλή: Τουλάχιστον 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας (Video)

Ουκρανία: Ο Κούσνερ ελπίζει να ανακοινώσει τα επόμενα στάδια στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
drone (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία έχει επεκταθεί και στις ερήμους της Αφρικής

epeisodia agglia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στο Πόρτσμουθ: Ακροδεξιοί επιτέθηκαν σε αντιφασίστες διαδηλωτές

remos thess (1)
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αντώνης Ρέμος: «Σείστηκε» η παραλία Θεσσαλονίκης από τους δεκάδες χιλιάδες θεατές της συναυλίας του – H συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video/Εικόνες)

kausima-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Κλιμακώνεται η ενεργειακή κρίση λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή – Ανησυχία για την τιμή του φυσικού αερίου

leontas venice (1)
ΣΙΝΕΜΑ

Στη δανέζικη ταινία «Woman Unknown» o Χρυσός Λέοντας του 83ου Κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας – Ειδικό βραβείο στο ντοκιμαντέρ NAZA

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

adonis-georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για υπόθεση Μαζωνάκη: «Το ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια και επί Πολάκη» – Τι λέει για ιατρικό τουρισμό και... Τουρκία

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ: «Φασίστας» ο Τραμπ, λέει η Ιλχάν Ομάρ - Media
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η βουλευτής των Δημοκρατικών, Ίλχαν Ομάρ κατηγορείται ότι «παντρεύτηκε τον αδελφό της»

Odysseas-Zoras
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο πρύτανης του Keele University Greece: «Η Πολιτεία δεν διασφάλισε το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 00:39
drone (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία έχει επεκταθεί και στις ερήμους της Αφρικής

epeisodia agglia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στο Πόρτσμουθ: Ακροδεξιοί επιτέθηκαν σε αντιφασίστες διαδηλωτές

remos thess (1)
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αντώνης Ρέμος: «Σείστηκε» η παραλία Θεσσαλονίκης από τους δεκάδες χιλιάδες θεατές της συναυλίας του – H συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video/Εικόνες)

1 / 3