Ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία έχει επεκταθεί και στις ερήμους της Αφρικής

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Περίπου 15 Ουκρανοί ειδικοί βρίσκονται στο Βόρειο Μάλι στην περιοχή Σαχέλ της Αφρικής, με αποστολή να βοηθήσουν τις τοπικές δυνάμεις των ανταρτών που πολεμούν ρωσικά στρατεύματα. Και δεν είναι το μόνο μέρος όπου έχουν αναπτυχθεί ουκρανικές δυνάμεις: το Κίεβο έχει επεκταθεί και σε άλλα θέατρα συγκρούσεων, αξιοποιώντας την άκρως επωφελή εμπειρία του στον πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να σφυρηλατήσει νέες συνεργασίες στο αντιρωσικό μέτωπο.

Το CNN ήρθε σε επαφή με Ουκρανούς στρατιωτικούς που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις στο Μάλι και τη Λιβύη και αποκάλυψε την έκταση αυτών των επιχειρήσεων σε άλλες ηπείρους. Μια πηγή των Ουκρανικών Υπηρεσιών Άμυνας με γνώση των επιχειρήσεων δήλωσε στον ίδιο ειδησεογραφικό οργανισμό ότι αρκετοί Ουκρανοί ειδικοί ήταν επίσης τοποθετημένοι στο Σουδάν, ενώ στρατιώτες από το Τσαντ, τον Νίγηρα και την Μπουρκίνα Φάσο είχαν ταξιδέψει στο Μάλι για να λάβουν εκεί εκπαίδευση πάνω στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη από Ουκρανούς στρατιώτες.

Όταν το Ιράν άρχισε να χτυπά συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή νωρίτερα φέτος, η Ουκρανία έστειλε ομάδες στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων σε τουλάχιστον πέντε χώρες της Μέσης Ανατολής. Πέρασαν εκεί αρκετές εβδομάδες εκπαιδεύοντας τις τοπικές δυνάμεις πώς να καταρρίπτουν τα ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια. Σε αντάλλαγμα για την τεχνογνωσία που προσέφερε, το Κίεβο έλαβε μια σειρά από συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και υποσχέσεις για προμήθεια πυρομαχικών.

Στο Σαχέλ όμως, μια τεράστια ημι-άνυδρη περιοχή νότια της ερήμου Σαχάρα, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη.

Η Ρωσία προσπαθεί να επιβληθεί ως ισχυρός παράγοντας στην Αφρική, ειδικά στην πλούσια σε ορυκτά και επιρρεπή σε πραξικοπήματα περιοχή του Σαχέλ. Έχει προσπαθήσει να καλύψει το κενό ασφαλείας που άφησε η αποχώρηση των γαλλικών και άλλων δυτικών δυνάμεων τα τελευταία χρόνια, στηρίζοντας κυβερνήσεις με αντάλλαγμα μετρητά και επικερδή δικαιώματα εξόρυξης.

Αρχικά, το Κρεμλίνο ανέθεσε αυτές τις επιχειρήσεις στον Όμιλο Βάγκνερ, έναν ιδιωτικό στρατό που ανήκε στον επιχειρηματία πολέμαρχο Γεβγκένι Πριγκόζιν. Μετά τον θάνατο του Πριγκόζιν το 2023, η Μόσχα συγχώνευσε τα μισθοφορικά στρατεύματα της Βάγκνερ με τον τακτικό στρατό της, δημιουργώντας το Αφρικανικό Σώμα, το οποίο αναπτύσσεται προς υποστήριξη των συμμάχων της Μόσχας στην Αφρική.

Προσαρμογή στις συνθήκες της Αφρικής

Η ουκρανική ομάδα στο Μάλι είναι ενσωματωμένη σε μια αυτονομιστική οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Μέτωπο Απελευθέρωσης Αζαβάτ» και αποτελείται κυρίως από αντάρτες Τουαρέγκ του βόρειου τμήματος της χώρας. Δεν εμπλέκονται άμεσα στις μάχες στην πρώτη γραμμή, αλλά παρέχουν στους αντάρτες υποστήριξη, εκπαίδευση και επιχειρησιακή βοήθεια.

«Συντονίζω τις επιχειρήσεις τους εξ αποστάσεως. Το σήμα από το drone τους έρχεται σε μένα μέσω διαδικτύου και τους λέω αμέσως μέσω ασυρμάτου τι να κάνουν και πού να πετάξουν», δήλωσε στο CNN ένας από τους Ουκρανούς χειριστές drone που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Μάλι.

«Πηγαίνουν σε αποστολές, μετά επιστρέφουν σε μένα και εξετάζουμε κάθε λεπτομέρεια των ενεργειών τους. Δεν πηγαίνω ο ίδιος στην πρώτη γραμμή — αυτή ήταν άμεση εντολή από τους ανωτέρους μου», είπε.

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει στο παρελθόν την Ουκρανία για συμμετοχή σε σφαγές εναντίον αμάχων στο Μάλι. Το Κίεβο απορρίπτει τις κατηγορίες.

Από την άλλη, η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Watch δημοσίευσε πρόσφατα δύο εκθέσεις κατηγορώντας τα ρωσικά στρατεύματα στο Μάλι για δολοφονίες αμάχων, ενώ μια άλλη έκθεση, αν και δεν ανέφερε ρητά την Ουκρανία, διαβεβαίωνε ότι «όλα τα μέρη» που εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση επιτέθηκαν παράνομα σε αμάχους κατά τη διάρκεια μιας έξαρσης της βίας τον περασμένο Απρίλιο.

Ερωτηθείς για τους ισχυρισμούς αυτούς τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Αφρικανικό Σώμα «λειτουργεί αυστηρά εντός των ορίων της νομιμότητας» και «ενεργοποιείται μετά από επίσημα αιτήματα από τις νόμιμες κυβερνήσεις των αφρικανικών κρατών».

Η πηγή των ουκρανικών αμυντικών υπηρεσιών δήλωσε στο CNN ότι ο σκοπός των δυνάμεων στο εξωτερικό είναι να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία και να υπονομευθεί η ιδέα ότι η Μόσχα μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Όμως πρόσθεσε ότι η αποστολή είναι επίσης ωφέλιμη και για τους Ουκρανούς, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό και τις δεξιότητές τους σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον και να δείξουν στους εταίρους τους ότι οι μέθοδοί τους λειτουργούν παντού.

«Η σκόνη και η θερμότητα προκαλούν ταχύτερες βλάβες στον εξοπλισμό. Φίλτρα, ψύξη, προστασία ηλεκτρονικών, μπαταρίες… όλα λειτουργούν διαφορετικά και απαιτούν σοβαρή προσαρμογή», ​​είπε, προσθέτοντας ότι ακόμη και ο τρόπος που διεξάγεται ο πόλεμος είναι εντελώς διαφορετικός.

«Στην Ουκρανία, πρόκειται για υψηλή ένταση, μαζικές επιθέσεις, συνεχή πίεση. Εδώ πρόκειται περισσότερο για έναν ευέλικτο πόλεμο σε μεγάλες περιοχές, ενέδρες, έλεγχο διαδρομών, εργασία σε μικρές ομάδες και ανάλογα με τη γνώση του εδάφους».

Οι διαφορές στην πειθαρχία και την εκπαίδευση απαιτούν προσαρμογή και από τις δύο πλευρές, είπε, προσθέτοντας: «Τους διδάσκουμε τακτικές. Εκείνοι μας διδάσκουν πώς να επιβιώνουμε και να πολεμάμε».

Η Ρωσία χρησιμοποιεί επίσης τις δραστηριότητές της στην Αφρική για να βελτιώσει και να προσαρμόσει την στρατιωτική της τεχνολογία. Μόλις αυτή την εβδομάδα, η κρατική εταιρεία εξαγωγής όπλων Rosoboronexport παρουσίασε νέους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Διεθνή Αεροπορική Έκθεση Ελ Αλαμέιν στην Αίγυπτο, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας να δηλώνει στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι αυτά τα όπλα είναι «αποδεδειγμένα κατάλληλα» για μάχη στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

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