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12.09.2026 23:34

Στη δανέζικη ταινία «Woman Unknown» o Χρυσός Λέοντας του 83ου Κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας – Ειδικό βραβείο στο ντοκιμαντέρ NAZA

12.09.2026 23:34
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Η δανέζικη ταινία «Woman Unknown» της Δανοαιγυπτιας Μέι Ελ Τούχι απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Το βραβείο καλύτερου πρώτου γυναικείου ρόλου πήγε στη Δανέζα ηθοποιό Ματίλντε Αρσέλ που πρωταγωνιστεί στην ίδια ταινία, υποδυόμενη μια οικιακή βοηθό που κρύβει ένα βαρυ μυστικό του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Καλύτερος άνδρας ηθοποιός ανακηρύχθηκε ο Τζον Μάλκοβιτς για την ερμηνεία του στην ταινία Wild Horse Nine του Μάρτιν ΜακΝτόνα, όπου υποδύεται έναν γερασμένο, κυνικό πράκτορα της CIA εκτός ελέγχου

Το ντοκιμαντέρ-σοκ NAZA για τη σφαγή αμάχων στη Γάζα, απέσπασε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής.

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ΣΙΝΕΜΑ

Στη δανέζικη ταινία «Woman Unknown» o Χρυσός Λέοντας του 83ου Κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας – Ειδικό βραβείο στο ντοκιμαντέρ NAZA

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