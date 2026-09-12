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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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12.09.2026 23:49

Καύσιμα: Κλιμακώνεται η ενεργειακή κρίση λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή – Ανησυχία για την τιμή του φυσικού αερίου

12.09.2026 23:49
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Πηγή: Pixabay

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Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τις αυξήσεις να περνούν πλέον και στην αντλία, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των καταναλωτών.

Το Brent ξεπέρασε το πρωί τα 107 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει ελαφρά κάτω από τα 104 δολάρια, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία άνοδο 9%. Την ίδια ώρα, έντονος είναι ο προβληματισμός και για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου εκτοξεύθηκε στα 81 ευρώ ανά μεγαβατώρα, την ώρα που η Ευρώπη προετοιμάζεται για την περίοδο θέρμανσης και οι αποθήκες της βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, στο 67,6%.

Η ανοδική πορεία στις διεθνείς τιμές ενέργειας δημιουργεί νέες πιέσεις και αυξάνει το κόστος των ενεργειακών προϊόντων, με τις τιμές στα πρατήρια να αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω από το Σάββατο, ιδιαίτερα στο πετρέλαιο κίνησης. Η κυβέρνηση εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου μέτρων στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως στηρίζει την κοινωνία όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για αυξημένους κινδύνους στην επάρκεια ενεργειακών προϊόντων τους επόμενους μήνες, λόγω της μειωμένης παραγωγής αλλά και των προβλημάτων στη διακίνηση και τον εφοδιασμό. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται πάντως καθησυχαστικός, εκτιμώντας ότι οι εχθροπραξίες θα ολοκληρωθούν σύντομα και οι τιμές θα υποχωρήσουν.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 00:07
kausima-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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