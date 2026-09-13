Στενά του Ορμούζ: Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα

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Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Κατά την πηγή αυτή, ούτε η κατάσταση του πληρώματος, ούτε το εύρος των ζημιών που υπέστη το σκάφος, ούτε το εάν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση είναι σαφές ως αυτό το στάδιο.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα, πρόσθεσε.

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