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22.06.2026 11:57

Όταν ο Αραγτσί (φαίνεται να) αγνόησε τον Βανς στην Ελβετία (Video)

22.06.2026 11:57
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Οι Ιρανοί υποστήριξαν ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αμπάς Αραγτσί, αγνόησε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια φωτογράφισης πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες της Κυριακής.

Πλάνα στην αρχή του βίντεο έδειξαν τον Αραγτσί να μπαίνει στην αίθουσα όπου ο Βανς, η υπόλοιπη αμερικανική αντιπροσωπεία και οι διαμεσολαβητές περίμεναν μπροστά στις κάμερες, προτού καταγραφεί να αποχωρεί, αφού αγκάλιασε τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.

Ο Βανς βρισκόταν στη γωνία κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν επίσης ότι η αντιπροσωπεία της χώρας αρνήθηκε να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε κοινή εμφάνιση στα ΜΜΕ πριν από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ισχυρισμός στον οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι απάντησαν.

«Οι Ιρανοί εκπρόσωποι είχαν προηγουμένως συμφωνήσει σε διαθεσιμότητα προς τον Τύπο στην αρχή της συνάντησης», εξήγησε Αμερικανός αξιωματούχος στην New York Post.

«Μάλιστα είχαν φέρει μαζί τους κρατικά μέσα ενημέρωσης για να το καλύψουν, τα οποία είχαν στηθεί εκ των προτέρων στον χώρο. Παρ’ όλα αυτά, αποχώρησαν από τη συνάντηση όταν είδαν τον όγκο του Τύπου και στη συνέχεια διένειμαν μέσω κρατικών μέσων μια ανακριβή εκδοχή της κατάστασης».

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, πέρασε δίπλα από τον Βανς και αγκάλιασε τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατάρχη Σάγεντ Ασίμ Μουνίρ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην Post ότι, στην πραγματικότητα, ο αντιπρόεδρος είχε συναντηθεί με τον Αλ Θάνι για ώρες νωρίτερα.

«Αυτό είναι πλήρης ανοησία», εξήγησε ο αξιωματούχος. «Η αμερικανική αντιπροσωπεία είχε μόλις περάσει ώρες με τους Καταριανούς και δεν υπήρχε λόγος να χαιρετήσουν ξανά κάποιον με τον οποίο είχαν μόλις περάσει ώρες.

»Η απόφαση να γίνουν κοινές δηλώσεις πριν από τη συνάντηση ελήφθη αυτοσχέδια, γι’ αυτό και δεν επρόκειτο για σκηνοθετημένο χαιρετισμό».

Η Κυριακή σηματοδότησε την πρώτη ημέρα ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βάσει του μνημονίου κατανόησης 14 σημείων που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα.

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