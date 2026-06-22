Όταν ο Αραγτσί (φαίνεται να) αγνόησε τον Βανς στην Ελβετία (Video)

Οι Ιρανοί υποστήριξαν ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αμπάς Αραγτσί, αγνόησε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια φωτογράφισης πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες της Κυριακής.

Iran brags that negotiators snubbed Vance during photo op at peace talks – here's what the video shows https://t.co/WcUNziHmcQ pic.twitter.com/EI2zEtcvwo June 21, 2026

Πλάνα στην αρχή του βίντεο έδειξαν τον Αραγτσί να μπαίνει στην αίθουσα όπου ο Βανς, η υπόλοιπη αμερικανική αντιπροσωπεία και οι διαμεσολαβητές περίμεναν μπροστά στις κάμερες, προτού καταγραφεί να αποχωρεί, αφού αγκάλιασε τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.

Ο Βανς βρισκόταν στη γωνία κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν επίσης ότι η αντιπροσωπεία της χώρας αρνήθηκε να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε κοινή εμφάνιση στα ΜΜΕ πριν από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ισχυρισμός στον οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι απάντησαν.

«Οι Ιρανοί εκπρόσωποι είχαν προηγουμένως συμφωνήσει σε διαθεσιμότητα προς τον Τύπο στην αρχή της συνάντησης», εξήγησε Αμερικανός αξιωματούχος στην New York Post.

«Μάλιστα είχαν φέρει μαζί τους κρατικά μέσα ενημέρωσης για να το καλύψουν, τα οποία είχαν στηθεί εκ των προτέρων στον χώρο. Παρ’ όλα αυτά, αποχώρησαν από τη συνάντηση όταν είδαν τον όγκο του Τύπου και στη συνέχεια διένειμαν μέσω κρατικών μέσων μια ανακριβή εκδοχή της κατάστασης».

IRANIAN DELEGATION REFUSED JOINT PHOTO



Iran's delegation refused to participate in a joint photo ceremony with the American delegation at the Geneva negotiations, according to a source close to the Iranian negotiating team.



The U.S. delegation and session organizers had planned… pic.twitter.com/ry1ZaPhyWw June 21, 2026

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, πέρασε δίπλα από τον Βανς και αγκάλιασε τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατάρχη Σάγεντ Ασίμ Μουνίρ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην Post ότι, στην πραγματικότητα, ο αντιπρόεδρος είχε συναντηθεί με τον Αλ Θάνι για ώρες νωρίτερα.

«Αυτό είναι πλήρης ανοησία», εξήγησε ο αξιωματούχος. «Η αμερικανική αντιπροσωπεία είχε μόλις περάσει ώρες με τους Καταριανούς και δεν υπήρχε λόγος να χαιρετήσουν ξανά κάποιον με τον οποίο είχαν μόλις περάσει ώρες.

»Η απόφαση να γίνουν κοινές δηλώσεις πριν από τη συνάντηση ελήφθη αυτοσχέδια, γι’ αυτό και δεν επρόκειτο για σκηνοθετημένο χαιρετισμό».

Η Κυριακή σηματοδότησε την πρώτη ημέρα ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βάσει του μνημονίου κατανόησης 14 σημείων που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα.

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