Φιλιππίνες: Δυο έφηβοι 14 και 15 ετών οι δράστες της επίθεσης σε σχολείο – Το επικρατέστερο σενάριο για το κίνητρο

Τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα περίπου στις 09:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας) σε λύκειο της Τακλομπάν, μιας πόλης στην επαρχία Λέιτε, η οποία απέχει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα από τη Μανίλα.

«Τα θύματα διακομίστηκαν αμέσως σε κοντινά ιατρικά κέντρα», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τακλομπάν, ο Νοελίτο Γκέτιγκαν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν δύο πιστόλια στην επίθεση.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες – ηλικίας 14 και 15 ετών—άνοιξαν πυρ «στα τυφλά» μέσα στο σχολείο, δήλωσε η Έβαλιν Ντίας εκπρόσωπος της αστυνομίας, η οποία πρόσθεσε ότι ένα από τα κίνητρα που εξετάζονται είναι αυτό της «παρενόχλησης».

Footage: A shooting at San Jose National High School in Tacloban, Philippines, killed 3 and injured 5.



Police say two suspects opened fire during morning classes; one was arrested on-site, another taken into custody.



Motive of shooters under investigation. https://t.co/KXO63atHFD pic.twitter.com/cKQSb9EEiH June 22, 2026

«Ακόμη εντοπίζουμε τα όπλα, ελέγχουμε από πού τα βρήκαν και πώς κατάφεραν να τα βάλουν στο σχολείο», πρόσθεσε.

Και οι δύο έχουν συλληφθεί και παραμένουν «στο αστυνομικό τμήμα, όπου ανακρίνονται παρουσία των γονιών τους διότι είναι ανήλικοι», σημείωσε η Ντίας.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται πανικόβλητοι μαθητές να ουρλιάζουν και να κλαίνε, κρυμμένοι μέσα σε μια σχολική αίθουσα, την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί.

A serious incident happened at San Jose National High School in Tacloban City, Philippines. 🇵🇭

A shooting took place inside the school in Barangay San Jose.

Police said 3 people were killed and 5 others were injured.#Philippines #Tacloban #BreakingNews #SchoolSafety #NewsAlert pic.twitter.com/2uWxMeJyvz — The Asian Affairs (@AsianAffairs11) June 22, 2026

Η αστυνομία επεσήμανε ότι επιπλέον δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο σχολείο για να εγγυηθούν την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού, όπως και της κοινότητας.

Τέτοιου είδους περιστατικά με πυροβολισμούς είναι σπάνια στις Φιλιππίνες, αν και συχνά σημειώνονται επιθέσεις εναντίον αιρετών ή υποψηφίων σε εκλογές, κυρίως στη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Το 2022 τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία πρώην δήμαρχος, σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε στη διάρκεια τελετής αποφοίτησης στο πανεπιστήμιο Ατενέο ντε Μανίλα στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων.

‼️🚨UPDATE: Both suspects in custody following shooting at San Jose National High School in Tacloban, Philippines.



A crowd can be seen shouting at one of the alleged suspects as police take him away from the school. pic.twitter.com/jq7VsYH1Bx https://t.co/cFBYXJ7MJ5 — African champion 🏆 (@membunnamdi1) June 22, 2026

Στις Φιλιππίνες ισχύει πολύ αυστηρή νομοθεσία αναφορικά με την οπλοκατοχή, αλλά η μαύρη αγορά όπλων ανθίζει.

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