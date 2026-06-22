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22.06.2026 11:48

Φιλιππίνες: Δυο έφηβοι 14 και 15 ετών οι δράστες της επίθεσης σε σχολείο – Το επικρατέστερο σενάριο για το κίνητρο

22.06.2026 11:48
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Τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα περίπου στις 09:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας) σε λύκειο της Τακλομπάν, μιας πόλης στην επαρχία Λέιτε, η οποία απέχει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα από τη Μανίλα.

«Τα θύματα διακομίστηκαν αμέσως σε κοντινά ιατρικά κέντρα», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τακλομπάν, ο Νοελίτο Γκέτιγκαν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν δύο πιστόλια στην επίθεση.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες – ηλικίας 14 και 15 ετών—άνοιξαν πυρ «στα τυφλά» μέσα στο σχολείο, δήλωσε η Έβαλιν Ντίας εκπρόσωπος της αστυνομίας, η οποία πρόσθεσε ότι ένα από τα κίνητρα που εξετάζονται είναι αυτό της «παρενόχλησης».

«Ακόμη εντοπίζουμε τα όπλα, ελέγχουμε από πού τα βρήκαν και πώς κατάφεραν να τα βάλουν στο σχολείο», πρόσθεσε.

Και οι δύο έχουν συλληφθεί και παραμένουν «στο αστυνομικό τμήμα, όπου ανακρίνονται παρουσία των γονιών τους διότι είναι ανήλικοι», σημείωσε η Ντίας.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται πανικόβλητοι μαθητές να ουρλιάζουν και να κλαίνε, κρυμμένοι μέσα σε μια σχολική αίθουσα, την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί.

Η αστυνομία επεσήμανε ότι επιπλέον δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο σχολείο για να εγγυηθούν την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού, όπως και της κοινότητας.

Τέτοιου είδους περιστατικά με πυροβολισμούς είναι σπάνια στις Φιλιππίνες, αν και συχνά σημειώνονται επιθέσεις εναντίον αιρετών ή υποψηφίων σε εκλογές, κυρίως στη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Το 2022 τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία πρώην δήμαρχος, σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε στη διάρκεια τελετής αποφοίτησης στο πανεπιστήμιο Ατενέο ντε Μανίλα στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων.

Στις Φιλιππίνες ισχύει πολύ αυστηρή νομοθεσία αναφορικά με την οπλοκατοχή, αλλά η μαύρη αγορά όπλων ανθίζει.

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